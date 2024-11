Angelina Jolie govorila o svojoj djeci: Niko od njih ne želi biti ispred kamere

“Nijedno od moje djece trenutno ne želi biti ispred kamere. Poprilično su privatni. Shiloh je izuzetno privatna osoba. Nisu rođeni s privatnošću, zar ne? Nadam se da je mogu imati kako budu odrastali”, rekla je.

Niko od njih ne želi biti poznat niti se profesionalno baviti glumom. Međutim, Maddox i Pax su radili s njom na snimanju njenog novog filma “Maria”.

“Moji momci su bili na snimanju. Bilo je divno. Sva moja djeca su ‘patila’ kada sam počela pjevati operu po kući, što je bila noćna mora. Trebalo mi je vremena da se poboljšam”, kazala je ranije.

Podsjećamo, William i Jane Pitt, roditelji Brada Pitta, strahuju da možda više nikada neće vidjeti unuke.

“Prije njihovog razvoda, bili su dio života djece i provodili su mnogo vremena zajedno. Srceparajuće je vidjeti da to više nije slučaj. Jedna stvar je to što djeca ne viđaju svog oca, ali je za Jane i Willa tužno to što nemaju nikakav kontakt sa svojim dragim unucima”, kazao je izvor za Daily Mail.

Angelina i Brad imaju šestero djece: Shiloh, Knoxa, Vivienne, Maddoxa, Zaharu i Paxa. Vivienne, Zahara i Shiloh su se odrekle očevog prezimena, prenosi Klix.

Facebook komentari