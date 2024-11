Anđela Đuričić napustila Elitu: Obezbjeđenje je hitno odvelo sa imanja

Aktuelna učesnica Elite 8, Anđela Đuričić napustila je rijaliti jučer, 20. novembra.

Naime, ona je u protekla dva mjeseca više puta napuštala rijaliti zbog obaveza koje ima na sudu, a to je razlog njenog izlaska i danas.

Naime, paparaco je danas uslikao Anđelu u Palati pravde u pratnji obezbjeđenja iz “Elite 8”. Ona je za ovu priliku odabrala opušteniju odijevnu kombinaciju. Obukla je pantalone, bundu i čizme, dok je kosu pokupila u rep.

Nije poznato s kim se Anđela danas sastaje na sudu.

Podsjećamo, Anđela je nakon raskida sa Zvezdanom Slavnićem pokrenula tužbu protiv njega.

– Jesam, i to zbog fizičkog n.asilja u “Zadruzi”. Vidjeli ste i sami šta mi je radio. Ne, ne… Nikako. Poslije puno mjeseci sam pogledala istini u oči. Imam osobinu kad me neko toliko jako povrijedi da ga precrtam kao da nikad nije ni postojao. Toliko mi je pao u očima da vam ne mogu opisati. Evo, nismo zajedno već oko mjesec dana. Ja sam donijela tu odluku i toliko mi je laknulo… Konačno se osjećam kao ona stara Anđela i pitam se što mi je sve to trebalo – rekla je ona tada, pa otkrila da Zvezdan nije pokušao da se pomiri sa njom.

Facebook komentari