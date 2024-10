Rialda Karahasanović podijelila prve fotografije s kćerkom Glorijom: Riječi ne mogu opisati ovaj osjećaj

“18. 10. 2024. Ne postoje riječi koje bi mogle opisati ovaj osjećaj. Gloria”, navela je u opisu. Rialdin zaručnik Elvis Biberović također je pozirao s bebom. Pratitelji su im u komentarima uputili čestitke.

“Dobro nam došla”, “Neka vam je živa i zdrava”, “Da bude živa, zdrava i sretna, a da će biti voljena, u to sam sigurna”, neki su od njih.

Rialda je na društvenim mrežama često objavljivala fotografije na kojima ponosno pozira s istaknutim trudničkim stomakom. Jednom prilikom je odgovarala na pitanja pratitelja, a jedna žena ju je pitala kada je pravo vrijeme za trudnoću.

“Kad god ti osjetiš da treba je pravo vrijeme. To je tvoja odluka i svaka čast svakoj ženi jer nije lako, a ako ne budeš spremna, i to je OK. Meni je trebalo 32 godine da se odlučim na jedno i nigdje zakasnila nisam. Žene danas rađaju i u četrdesetim”, napisala je.

Elvis je zaprosio Rialdu u januaru ove godine dok su uživali na Maldivima. U jednom od prethodnih intervjua je navela da joj treba neko ko je stabilan i svjestan sebe i sposoban otvoriti joj vidike koje možda nije vidjela, prenosi Klix.

