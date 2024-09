Poznata voditeljica u programu uživo otkrila da ima rak

Ova 41-godišnja voditeljica, poznata i po nastupu u Plesu sa zvijezdama, u jutarnjem izdanja emisije Sunrise ogolila je dušu pred milionima gledalaca.

“Sada, lična priča za završeta. Dijagnosticiran mi je rak. To je tako teško za reći. Ali je dobra vrsta (raka). Zove se hronična mijeloična leukemija. Može se liječiti dnevnom tabletom. Ako budem mogla da brinem o sebi, bit ću potpuno dobro”, kazala je kroz suze majka dvoje dece, dok ju je njena koleginica Natali Bar hvatala za ruku u znak podrške.

Gledaocima je rekla da joj je rak dijagnosticiran u julu i da je željela podijeliti svoju priču kao zahvalnost fanovima na njihovoj nepokolebljivoj podršci tokom godina. “Prvo, zato što su svi kod kuće bili ovdje za sva divna vremena, za vjenčanja i bebe, za sve nas. Bilo je ispravno podijeliti ovo i sa vama”, kazala je Bartholomew, prenosi N1.

Voditeljica je bila vidno potresena, pa je nakratko zastala da se pribere dok je objašnjavala svoju dijagnozu. “Nakon što sam napunila 40 godina odlučila sam da dam prednost svom zdravlju”, rekla je dodajući da je bila ohrabrena da ide na zdravstvenu kontrolu nakon savjeta njene suvoditeljice Natali Bar.

“Napravila sam mamograf nakon što sam imala nekoliko kvržica – sve mi je bilo jasno. Doktor me je poslao na rutinske analize krvi u isto vrijeme. Jedan od tih testova se vratio sa lošim rezultatima”, ispričala je ona.

Bartholomew je otkrila da će uzeti slobodno vrijeme kako bi se “brinula o sebi i odmorila”, a gledaocima je rekla da “stvarno dobro” reaguje na lijekove. Ona je upozorila gledaoce da se pregledaju jer “nije imala simptome prije nego što joj je dijagnosticirana bolest”.

“Nema znakova upozorenja. To je zaista uobičajeno kod ove vrste raka, hronične mijeloične leukemije. Nemate simptome. Ali da nisam dala prioritet svom zdravlju i prošla pregled, bila bi drugačija situacija”, pojasnila je.

After a life dedicated to delivering the news, Edwina Bartholomew has shared her own with @sunriseon7 viewers. Eddy has revealed she is fighting cancer and it is a battle she is tackling with a powerful message for all. https://t.co/N7svamZnDf #7NEWS pic.twitter.com/3rO3oSYPyo

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2024