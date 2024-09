MNOGI JE NE ZNAJU PO PRAVOM IMENU Čuvena Milijana iz “Đekne” ovako danas izgleda, a evo i čime se bavi

Upravo tako i danas mnogi prepoznaju glumicu Arijanu Čulinu kao Milijanu iz “Đekne” te je tako i oslovljavaju imenom koje je nosila u kultnoj seriji čije se replike i danas često mogu čuti.Arijana Čulina je hrvatska glumica koja je nakon serije “Đekna još nije umrla, a ka’ će ne znamo” glumila i u “Cimmer fraj” i u filmu “Ne gledaj mi u tanjir” iz 2016. godine. Ipak, danas, mnogo godina nakon emitovanja serije malo ko bi prepoznao glumicu, a čak i oni verni fanovi koji je prepoznaju i dalje je ne oslovljavaju pravim imenom već onim koji je nosila u seriji.Bila sam na drugoj godini kada se snimala prva epizoda. Ta uloga je bila veoma značajna za mene, ali sam bila premlada da bih to shvatila. Serija me je obiležila za ceo život i to po dobru, moram priznati – rekla je jednom prilikom glumica.I sama glumica je jednom prilikom pričala o tome kako je oni koji je prepoznaju zovu Milijana.

– Ljudi me nisu zaboravili iako sam ja ostarila. Možda se desi da me u prvi mah ne prepoznaju, ali se onda sete. Ta serija me je obeležila. Nisam očekivala ovoliku popularnost, ja sam tad bila student. Nisam to u tim godinama očekivala, to je bio splet sretnih okolnosti. Ova serija je osvojila srca publike jer se radila sporo i temeljno. Danas se sve radi mnogo brzo. Tada nismo imali puno programa i nije se snimalo furijozno, više se pazilo tad na kvalitet, a ne na profit – rekla je jednom prilikom glumica.Arijana Čulina je u Splitu završila srednju školu, Muzičku školu “Josip Hatze”, odsek solo pevanja, a diplomirala je glumu na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu.



Iako nije toliko često na filmskom platnu Arijana Čulina je i dalje ostala u poslu i stalni je član HNK u Splitu.

