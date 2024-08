Dragan Marinković Maca bez dlake na jeziku: “Iskompleksirane žene poznatih postaju kreatorke iz dosade”

Voditelj i glumac Dragan Marinković Maca uvijek je bio iskren i bez dlake na jeziku, a tako je bilo i ovaj put kada je opleo po po ženama javnih ličnosti, koje po svaku cijenu žele da postanu poznate.

Marinković je najprije komentarisao pjevače na domaćoj javnoj sceni i posebno izdvojio Nedeljka Bajića Baju.

Nastup pjevača

Posljednjih nekoliko godina pjevači zarađuju tako što unaprijed dogovore “cifru” za koju rade nastup kako ne bi zavisili od posjete kluba, a samo jedan od njih radi potpuno drugačije od većine, prenosi blic.rs.

– Nedeljko Bajić Baja! Od svih tih velikih zvijezdetina… Frajera zovu, on je u fazonu “moje su karte, ti što si popio, tvoje je”… To je mu**nja, koji uzme sve na karte i puni sale non stop. To je uspjeh – rekao je glumac za emisiju “Nije sve tako crno”.

Žene poznatih

Također, Maca se osvrnuo na neke od žena poznatih koje nikada nisu bile u javnosti dok se nisu udale i otkrio po čemu se njegova supruga razlikuje od drugih.

– Jovana nema potrebu za medijskim eksponiranjem. Nije tip žene kao ove “žene poznatih”… Ove budale iskompleksirane uz muža dosadno im, pa postanu kreatorke, imaju potrebu da izađu u javnost. Ja tako i svoju djecu vaspitavam, neka se bore sami, a ne da kažu: “Evo ga Macin mali”. Stvaraj svoje ime – pričao je Maca,piše Avaz

Supruga voditelja Dragana Marinkovića Mace je dvije decenije mlađa od njega. Lijepa Jovana je po zanimanju frizerka, a za samo nekoliko mjeseci se udala za voditelja, iako je on nakon razvoda od posljednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili vjenčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: “Dobar dan”. Ona doživjela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma. Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život – rekao je voditelj Maca jednom prilikom u emisiji “Magazin In”.

Maca i Jovana još nemaju svoju djecu, ali je istakao kako se ona jako lijepo slaže sa njegovim sinovima.Jovana se divno slaže sa njima. Jovana zaslužuje da ima djecu, nažalost, imali smo tu tešku situaciju, tako da će dati Bog da se nas dvoje ostvarimo kao roditelji. Moja životna želja najveća je da imamo 11 djece, fudbalski tim, da živimo u hacijendi. Nas 13 za stolom – dodao je Maca.

