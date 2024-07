ANDRIJA MILOŠEVIĆ ZA MANJE OD GODINU DANA IZGUBIO 20 KILOGRAMA: Otkrio kako mu je to pošlo za rukom

Andrija kaže da smatra da su mnoge dijete prevara te smatra da je kombinacija zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti najbolji način za mršavljenje. Milošević savjetuje izbjegavanje šećera i masne hrane, redovne liječničke kontrole, te angažiranje nutricionista za dugoročne rezultate.

Završio sam s dijetama, to je samo prevara. Ne treba ići na dijetu, nego s ljudima koji će ti propisati kako se hraniti do kraja života, savjetovao je Andrija sve one koji žele smršavjeti.

Na moj gubitak kilograma nisu utjecale radne obveze, niti obveze oko malog djeteta. To je jednostavno samodisciplina. Obećao sam sebi: ‘Od sada pa do kraja života hranit ću se zdravo”, rekao je glumac u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Andrija Milošević otkrio je i što se nalazi na popisu dopuštenih namirnica.

Nisam izbacio ništa što volim, samo neke namirnice više ne jedem zajedno, nego odvojeno. Za ručak jedem pečeni krompir, gljive i salatu. Cijeli život sam jeo crveno meso, a onda sam shvatio da mi to ne odgovara. Sad su osnova moje prehrane riba i povrće’, rekao je i dodao: ‘Jogurt je važan. Također, volim popiti čašu crnog vina uz ručak.’

Osim toga, Andrija voli voziti bicikl kao dio svog zdravog načina života i savjetuje redovne liječničke preglede.

Krvnu sliku provjerite svakih šest mjeseci, a sistematski pregled obavite jednom godišnje. Ko zna što unosimo u organizam, zrak je takav kakav je. Nažalost, ne živimo u skandinavskim zemljama i trebali bismo biti toliko oprezni što je više moguće, zaključio je, a prenosi Hello.rs.

