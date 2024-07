30. SFF: U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva 54 film

U četiri takmičarske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 19 će filmova zabilježiti svjetsku, 9 međunarodnu, 3 evropsku, 23 regionalnu i 3 bosanskohercegovačku premijeru.

„Prikazivanje ovih 57 premijera, uz još 15-ak filmova u programima U Fokusu i Open Air koji će tek biti najavljeni, čini Sarajevo Film Festival i ove godine mjestom gdje najšira publika, kao i filmska struka i kritika, može dobiti najprecizniju sliku filmske umjetnosti u Jugoistočnoj Evropi, Ukrajini i Južnom Kavkazu danas. Ove regije su istovremeno u žiži i na margini svjetske pažnje, a Festival pruža jedinstvenu priliku za dublje razumijevanje svih nijansi iskustava sa geopolitičke i umjetničke margine koje često nedostaju u sklapanju kompleksne slike današnjice. Srce Sarajeva je u proteklih 20 godina, otkako se dodjeljuje, postalo zaista vrijedna filmska nagrada koja amplificira glasove iz ove regije i približava ih svjetskoj javnosti, i vjerujemo da će tako biti i ovaj put“, izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 940 filmova: 190 dugometražnih igranih, 280 dokumentarnih i 470 kratkih i studentskih filmova.

„Izbor takmičarskih programa ovogodišnjeg jubilarnog izdanja Festivala urađen je u skladu sa zadatkom koji smo sebi kao festival postavili u vrijeme kada je on pokrenut. Ove selekcije posvećene su novim autorima, originalnim pričama i konceptima. U našoj takmičarskoj areni, po ustaljenoj praksi uvijek spremni na kreativni rizik, uz filmove i autore čiju su vrijednost ove godine prepoznali najveći svjetski filmski festivali: Cannes, Berlin, Venecija, našli smo mjesta i za nekoliko novih naslova, nekoliko svjetskih premijera za koje vjerujemo da im je mjesto upravo u takvoj selekciji. Kao što je poznato, za naše takmičarske programe biramo filmove iz široke regije Jugoistočne Evrope, koju odlikuju šarolike filmske prakse i tradicije, raznolikost u izboru tema, filmskog jezika i kreativnih afiniteta. Zahvaljujući upravo bogatstvu raznovrsnosti, može se reći da naši takmičarski programi i ove godine predstavljaju veliki filmski svijet današnjice u malom“, izjavila je kreativna direktorica Sarajevo Film Festivala Izeta Građević.

Elma Tataragić, selektorica Takmičarskog programa – igrani film, u program je uvrstila 9 filmova, od kojih će u konkurenciji za nagrade 1 film imati svjetsku, 1 evropsku, a 6 filmova regionalnu premijeru. Izvan konkurencije, kao gala projekcija, jedan će film zabilježiti svjetsku premijeru.

„Ovogodišnja selekcija je istovremeno i pozivnica ali i uputstvo, mogućnost i restrikcija, obećanje i prijetnja, sigurno mjesto, ali i izazov. Autorice i autori osam filmova u konkurenciji i jednog filma izvan konkurencije na različite načine izražavaju zabrinutost za svijet danas, jučer i sutra. Selekcija je polifonija različitih i raznovrsnih perspektiva o ratu, historiji, ljubavi, izdaji, o krhkoj budućnosti ali i vječnoj ljudskoj potrebi za pripadanjem. S ovom selekcijom pozivamo vas da razmislite o ambivalentnosti sadašnjeg svijeta koji izgleda da nikada nije bio fragilniji“, izjavila je Tataragić.

Rada Šešić, selektorica Takmičarskog programa – dokumentarni film, za program je izabrala 21 film. U konkurenciji za nagrade 19 je filmova: 3 će filma u Sarajevu zabilježiti svjetsku, 5 međunarodnu, 1 evropsku, 8 regionalnih i 2 filma bosanskohercegovačku premijeru. Dva filma će biti prikazana izvan konkurencije: jedan će imati svjetsku, a jedan bh. premijeru.

„Ovogodišnju selekciju možemo nazvati ‘pecanje u rijeci vremena’ . Ovaj metod, kreativno primijenjen u velikom broju izabranih filmova, nudi jedinstvenu autorsku perspektivu korištenja protoka vremena, bilo kroz izuzetan arhivski materijal ili rafinirano filmsko promatranje. Dokumentaristi time nude publici uzbudljivo osjetilno iskustvo i potiču na razmišljanje. Ovo je i godina osobnih priča; polovina selekcije reflektira krajnje personalno ili intimno obiteljsko, no kroz suptilno predočen mikro svijet zrcali se zapravo i uzbudljivi, često provokativan makro svijet okruženja, političkih previranja, socijalnih borbi. Kratki dokumentarci odvažno donose kreativno prožimanje filmskih stilova i otvaranje granica dokumentarne teksture ka drugim žanrovima. Ponosno ističemo čak sedam talentiranih debitantica iz regije čiji će hrabri i nadasve originalni filmski izričaji obilježiti ovu dokumetarističku godinu“, izjavila je Šešić.

U Takmičarskom programu – kratki film, po izboru selektorice Elme Tataragić, ove je godine 12 filmova: 4 će imati svjetsku, 2 međunarodnu, 1 evropsku, a 5 filmova regionalnu premijeru.

„Ova godina donosi uzbudljivu selekciju kratkometražnih filmova koji se takmiče za Srce Sarajeva. Nije neobično da odabranih 12 filmova donosi izuzetno raznovrsne pristupe i svjetove sa temama koje su potpuno različite. No, bez obzira na raznovrsnost, sve autorice i autori postavljaju pitanja identiteta, budućnosti i perspektive u današnjem krhkom svijetu. I ono što je možda najvažnije, ovi filmovi donose dašak slobode i u izrazu, a i u odnosu prema svijetu“, kaže Tataragić o selekciji kratkog filma.

Asja Krsmanović, selektorica Takmičarskog programa – studentski film, u program je uvrstila 15 filmova, od kojih će 9 imati svjetsku, 2 međunarodnu, a 4 filma regionalnu premijeru.

„Od 15 fimova u konkurenciji, uz 11 igranih, u konkurenciji su se našla i tri animirana i jedan dokumentarni film. Ono što posebno raduje vidjeti u ovogodišnjem izdanju programa je sva tematska i stilska raznovrsnost radova, ali i spremnost da se rizikuje, ne pristaje na kompromise, i istovremeno suvereno vlada filmskim jezikom. Od klasičnih problema odrastanja (pa i onih kasnih koje neke od likova uhvate tek u tridesetima), preko porodičnih drama, pitanja identiteta i migracija (ekonomskih i onih uzrokovanih ratovima), klasnih podjela, rodno zasnovanog nasilja, toksičnosti muško-ženskih, ali i porodičnih i prijateljskih odnosa, pa sve do nekih kompleksnijih pitanja čovjekovog postojanja, njegove veze sa prirodom te neminovnog razmišljanja o smrti i kraju svijeta (bukvalnom ili onakvom kakvim ga znamo), ova selekcija pokazuje svu širinu tema kojima se mladi autori/ce bave“, izjavila je Krsmanović.

Takmičarski program obuhvata filmove i autore/ice iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Gruzije, Mađarske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine.

TAKMIČARSKI PROGRAM – IGRANI FILM 2024.

Žiri:

Predsjednik žirija: Paul Schrader, reditelj i scenarist, SAD

Sebastian Cavazza, glumac, Slovenija

Una Gunjak, rediteljica, scenaristica i montažerka, BiH

Juho Kuosmanen, reditelj i scenarist, Finska

Noomi Rapace, glumica i producentica, Švedska

Nagrade:

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI IGRANI FILM

Novčanu nagradu, u iznosu od 16.000 €, sufinansira Turistička zajednica Kantona Sarajevo

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJU REŽIJU

Novčanu nagradu, u iznosu od 10.000 €, obezbjeđuju Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa UNESCO-om

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJU GLUMICU

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJEG GLUMCA

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €

1. MEĐU BOGOVIMA, Vuk Ršumović (Srbija, Italija, Hrvatska, 2024, 102 min.) – svjetska premijera

2. OBITELJSKA TERAPIJA / ODREŠITEV ZA ZAČETNIKE, Sonja Prosenc (Slovenija, Italija, Hrvatska, Norveška, Srbija, 2024, 122 min.) – evropska premijera

3. ARKADIJA / ARCADIA, Yorgos Zois (Grčka, Bugarska, SAD, 2024, 99 min.) –regionalna premijera

4. REDAKCIJA / REDAKTSIYA, Roman Bondarchuk (Ukrajina, Njemačka, Slovačka, Češka, 2024, 126 min.) – regionalna premijera

5. SELO POKRAJ RAJA / THE VILLAGE NEXT TO PARADISE, Mo Harawe (Austrija, Francuska, Njemačka, Somalija, 2024, 132 min.) – regionalna premijera

6. SVETI ELEKTRICITET / TSMINDA ELEKTROENERGIA, Tato Koteshivili (Gruzija, Nizozemska, 2024, 95 min.) – regionalna premijera

7. TRI KILOMETRA DO KRAJA SVIJETA / TREI KILOMETRI PÂNĂ LA CAPĂTUL LUMII, Emanuel Pârvu (Rumunija, 2023, 105 min.) – regionalna premijera

8. VELIKA SEDMICA / SĂPTĂMÂNA MARE, Andrei Cohn (Rumunija, Švicarska, 2024, 133 min.) – regionalna premijera

9. MAJKA MARA, Mirjana Karanović (Srbija, Slovenija, Švicarska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Luksemburg, 2024, 96 min.) – gala, svjetska premijera, izvan konkurencije

TAKMIČARSKI PROGRAM – DOKUMENTARNI FILM 2024.

Žiri:

Mandy Chang, osnivačica i kreativna direktorica Freemantleove dokumentarne produkcije Undeniable, SAD

Marek Hovorka, osnivač i direktor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Ji.hlava, Češka

Wang Xiaoshuai, reditelj, scenarist i producent, Narodna Republika Kina

Nagrade:

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM

Novčanu nagradu, u iznosu od 4.000 €, obezbjeđuje Vlada Švicarske

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI KRATKI DOKUMENTARNI FILM

Novčana nagrada u iznosu od 2.000 €

NAGRADA ZA NAJBOLJI FILM KOJI TEMATIZIRA LJUDSKA PRAVA

Novčanu nagradu, u iznosu od 3.000 €, obezbjeđuje Kraljevina Nizozemska

SPECIJALNA NAGRADA ŽIRIJA

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €

1. BIANG BIANG EXPRESS / MIÀN MIÀN JÙ DÀO, Nikola Stojanović (Srbija, Kina, 2024, 10 min.) – svjetska premijera

2. TATINA USPAVANKA /TATOVA KOLYSKOVA, Lesia Diak (Ukrajina, Rumunija, Hrvatska, 2024, 78 min.) – svjetska premijera

3. TVOJ ŽIVOT BEZ MENE / AZ ÉLETED NÉLKÜLEM, Anna Rubi (Mađarska, Švedska, 2024, 72 min.) – svjetska premijera

4. GALEB, David Lušičić (Hrvatska, 2024, 29 min.) – međunarodna premijera

5. HETEROTOPIJA, Nikola Nikolić (Srbija, 2024, 7 min.) – međunarodna premijera

6. LOXY, Dimitris Zahos, Thanasis Kafetzis (Grčka, 2024, 87 min.) – međunarodna premijera

7. NAŠA DJECA, Silvestar Kolbas (Hrvatska, 2024, 92 min.) – međunarodna premijera

8. ONO ŠTO ZAHTJEVAMO OD KIPA JE DA SE NE POMJERA / AFTO POU ZITAME APO ENA AGALMA INE NA MIN KINITE, Daphné Hérétakis (Grčka, Francuska, 2024, 31 min.) – međunarodna premijera

9. POVRATAK U JASENOVAC / RE:VISITED JASENOVAC, Admir Rahmanović (Bosna i Hercegovina, Švedska, 2023, 12 min.) – evropska premijera

10. ALICE ON & OFF, Isabela Tent (Rumunija, 2024, 86 min.) – regionalna premijera

11. BOL, Ivan Faktor (Hrvatska, 2024, 22 min.) – regionalna premijera

12. CENT’ANNI, Maja Prelog (Slovenija, Italija, Poljska, Srbija, Austrija, 2024, 87 min.) – regionalna premijera

13. IZMEĐU DELIKATNOSTI I NASILJA / ZARAFET VE ŞIDDET ARASINDA, Şirin Bahar Demirel (Turska, Nizozemska, 2023, 15 min.) – regionalna premijera

14. KOMADIĆI LEDA / FRAGMENTY LYODU, Maria Stoianova (Ukrajina, Norveška, 2024, 95 min.) – regionalna premijera

15. … NED, TASSOT, YOSSOT …, Brigitte Weich (Austrija, 2023, 99 min.) – regionalna premijera

16. PAVILJON 6, Goran Dević (Hrvatska, 2024, 69 min.) – regionalna premijera

17. SLIKA ZA PAMĆENJE / FOTO NA PAM’YAT, Olga Chernykh (Ukrajina, Francuska, Njemačka, 2023, 72 min.) – regionalna premijera

18. KAO BOLESNO ŽUTA / SI E VERDHË E SËMUR, Norika Sefa (Kosovo*, 2024, 23 min.) – bh. premijera

19. KO ĆE POKUCATI NA VRATA MOG DOMA, Maja Novaković (Srbija, Bosna i Hercegovina, Belgija, 2024, 85 min.) – bh. premijera

20. PRASLOVAN, Slobodan Maksimović (Slovenija, Hrvatska, 2024, 112 min.) – svjetska premijera, izvan konkurencije

21. BEKIM FEHMIU, Valmir Tertini (Albanija, 2023, 66 min.) – bh. premijera, izvan konkurencije

TAKMIČARSKI PROGRAM – KRATKI FILM 2024.

Žiri:

Anamaria Antoci, producentica, Rumunija

Flora Anna Buda, rediteljica, Mađarska

Burak Çevik, reditelj i producent, Turska

Nagrade:

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI KRATKI FILM

Kvalifikacioni film za nominaciju za nagradu Oscar®

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €

KANDIDATURA ZA NAGRADU EUROPSKE FILMSKE AKADEMIJE U KATEGORIJI NAJBOLJI KRATKI FILM

1. BONACA, Luka Vlaho (Bosna i Hercegovina, 2024, 14 min.) – svjetska premijera

2. GAIA, Enis Čišić, Nermin Hamzagić (Bosna i Hercegovina, 2024, 11 min.) – svjetska premijera

3. RUJNA ZORA, Ivan Đurović (Srbija, SAD, 2024, 25 min.) – svjetska premijera

4. @TIKTOK_COWBOY, Anastaseu Ștefan (Rumunija, 2024, 17 min.) – svjetska premijera

5. ELENE DARIANI, Elene Tavadze (Gruzija, 2024, 15 min.) – međunarodna premijera

6. ŽIVA / ZHYVA, Vladlen Odudenko (Ukrajina, 2023, 12 min.) – međunarodna premijera

7. ZEMLJIŠNA OSVETA / ZEMBEREK, Recep Çavdar (Turska, Španija, 2023, 20 min.) – evropska premijera

8. ČOVJEK KOJI NIJE MOGAO ŠUTJETI, Nebojša Slijepčević (Hrvatska, Francuska, Bugarska, Slovenija, 2024, 13 min.) – regionalna premijera

9. KAO DA NE POSTOJIŠ / SANKI YOXSAN, Azer Guliev (Azerbejdžan, Francuska, 2024, 15 min.) – regionalna premijera

10. ODSUTAN / NOKSAN, Cem Demirer (Turska, 2024, 23 min.) – regionalna premijera

11. TAKO TSUBO, Eva Pedroza, Fanny Sorgo (Austrija, Njemačka, 2024, 6 min.) – regionalna premijera

12. USPUT / RRUGËS, Samir Karahoda (Kosovo*, 2024, 15 min.) – regionalna premijera

TAKMIČARSKI PROGRAM – STUDENTSKI FILM 2024.

Žiri:

Anna Gyimesi, rediteljica, Mađarska

Delphine Jeanneret, filmska kustosica i predavačica na Odsjeku za film Ženevskog univerziteta umjetnosti i dizajna, Švicarska

Ivan Ramljak, reditelj, nezavisni kustos i selektor za kratki film Rotterdam Film Festivala, Hrvatska

Nagrade:

SRCE SARAJEVA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI FILM

Novčanu nagradu, u iznosu od 1.000 €, obezbjeđuje Vijeće za regionalnu saradnju

1. ASISTENCIJA / ASIST, Maria Tsioli (Grčka, 8 min.) – svjetska premijera

2. MENTOR, Tinkara Klipšteter (Slovenija, 2024, 15 min.) – svjetska premijera

3. MIRIS SVJEŽE FARBE / MIRIS SVEŽE FARBE, Nađa Petrović (Srbija, 2024, 14 min.) – svjetska premijera

4. MORAMO RAZGOVARATI O DILAN / DILAN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ, Umut Şilan Oğurlu (Turska, 2024, 20 min.) – svjetska premijera

5. NIŠTA LIČNO, TATA, Tamara Pavićević (Crna Gora, 2024, 9 min.) – svjetska premijera

6. PITYLOS, Galatia Lagoutari (Grčka, 2024, 17 min.) – svjetska premijera

7. POSLJEDNJA KAP / AZ UTOLSÓ DOBÁS, Anna Tőkés (Mađarska, 2024, 11 min.) – svjetska premijera

8. SRETAN SMAK SVIJETA / OSTANNII DEN, Anastasiia Mykhalchuk (Ukrajina, 2024, 13 min.) – svjetska premijera

9. SRETNO, SARO!, Isidora Ratković (Bosna i Hercegovina, 2024, 22 min.) – svjetska premijera

10. DOBA ZMAJA / SÁRKÁNYKOR, Marcell Farkas (Mađarska, Austrija, Luksemburg, 2023, 30 min.) – međunarodna premijera

11. IZA LICA / ONKRAJ OBRAZA, Anja Resman (Slovenija, Hrvatska, 2024, 9 min.) – međunarodna premijera

12. AKO PLUTAM / DACĂ VOI PLUTI, Bogdan Alecsandru (Rumunija, 2024, 12 min.) – regionalna premijera

13. DJECA PTICA / A MADÁR GYERMEKEI, Júlia Tudisco (Mađarska, 2024, 11 min.) – regionalna premijera

14. GÜL, Lidija-Rukiye Kumpas (Austrija, 2024, 28 min.) – regionalna premijera 15. HAOS KOJI JE OSTAVILA IZA SEBE / TO CHAOS POU AFISE PISO TIS, Nikos Kolioukos (Grčka, 2023, 33 min.) – regionalna premijera

30. Sarajevo Film Festival će biti održan od 16. do 23. augusta 2024. godine

