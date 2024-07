Nakon što je izašao iz zatvora: Indi je u vezi sa Zoranom Marjanovićem, objavila prvu fotografiju, nogu digla na njega

Indira Aradinović Indi i Zoran Marjanović su u žiži interesovanja javnosti zbog svoje emotivne veze, a sada je pjevačica podijelila na društvenim mrežama kako uživa sa kompozitorom, piše Telegraf.rs.

Indi je objavila fotografije na Instagramu, te se može videti da se Indi i Zoran ne razdvajaju.

Pjevačica je prvo podijelila fotku u kupaćem kostimu i sa čašom u ruci, a onda je dijelom pokazala Marjanovića, gdje su brojanica i njena noga na njegovim grudima bili u prvom planu.

Podsjetimo, dosta se spekulisalo u posljednje vrijeme o njihovom odnosu, a oni su progovorili o njihovoj ljubavi, ali i porodici koja je saznala iz medija za emotivnu vezu pjevačice i kompozitora.

Indi je uvijek bila na Zoranovoj strani i dok je bio u zatvoru.

– Uvijek sam bila naklonjena Zoranu privatno na taj neki ljudski način, prijateljski. Kad se sve to izdešavalo, to me je jako pogodilo. Nisam imala snage da ga javno podržim. Pustila sam da vrijeme to odradi jer sam znala šta je on i ko je on u sebi. Rekla sam sebi da će s vremenom neke stvari da dođu na svoje mjesto i da ću ja da dođem do njega, a on do mene. Nisam neko ko voli da se stavlja u prve redove.

Stvarao muziku u zatvoru

Dosta se pričalo o tome da je Zoran u zatvoru stvarao muziku i pisao tekstove, te je otkrio kako su izgledali njegovi zatvorski dani.

– Tamo smo slušali jedan radio, tu su išli pozdravi za nas pritvorenike i tako smo i slušali faktički šta je novo, šta sve izlazi od muzike i šta se traži. Ja sam ustajao u pola noći, nešto sam pisao, pa nešto pjevušio. Ljudi koju su bili sa mnom u pritvoru su me često pitali da li mogu da im pročitam šta sam zapisao ili makar da im pročitam neku riječ. Nisam želio da im pokažem, jer to nisu bili gotovi tekstovi, već samo nešto što je napisano na brzinu i što će dobiti smisao tek kasnije.

Indi je govorila kakav je Zoran bio prije 20 godina, a kakav je sada, pa otkrila koliko se promijenio.

– Isti je, malo se promijenio. Život ga je promijenio, ali je on kao on isti. Ništa tu nije novo, čak je možda još bolji, zreliji. On je tvrdoglav i čvrsto stoji na svojim nogama i iza svojih riječi. Težak je jako, a koliko je težak, toliko je i lak. Njega je lako i zavoljeti i prihvatiti, i razumjeti što on kaže. Priča prosto i direktno. Opasan je. Nije manipulator, mudar je. Mudar, manipulativan, simpatičan…

Pjevačica je otkrila da li je bilo lako zaljubiti se u Zorana.

– Pa ne znam, nisam se tako brzo zaljubila.

Na pitanje šta njeni prijatelji kažu na njihovu vezu, rekla kako njih dvoje nemaju prijatelje, a onda se osvrnula na komentare porodice.

– Nemamo mi prijatelje. Sve najgore. Šalim se. Mi smo odrasli ljudi, šta može da se kaže za nešto što je najlepše na svijetu? Ako mi nešto loše radimo, eto, neka nas osude odmah. Mi smo dvije zdrave osobe koje treba da pronađu svoju srodnu dušu.

Odnos sa sestrom

Indi je otkrila da je njena sestra Edita u medijima saznala za njenu vezu sa Zoranom.

– Zna, kako da ne. Sad kada je vidjela fotografije, javila se. Dugo vremena nemamo kontakt. Tako je najbolje zasad. I jako se volimo i poštujemo i podržavamo kada ne pričamo.

Zoran je otkrio da li je vidio kada se Indi tukla sa Editom? Jesi li ispratio to?

– Vjeruj mi, nisam obavešten. Nisam propratio. Ali mnogo mi je krivo. Opet dvije sestre, ja njih pamtim iz onog vremena. Obje su temperamentne i žestoke. Nema tu mržnje – piše Kurir.

Facebook komentari