Tanja Savić: Poštujem sve vere i nacije

Tanju najviše pogađaju priče kada neko komentrariše to što je njen izabranik muslimanske vjerosipovijesti, pa je javno uputila poruku hejterima.

“On nije iste vere kao ja, tu smo naišli na neke osude, ja sam čovek koji voli i poštuje sve nacije. Ja sam osoba koja će pružiti ruku i siromahu na ulici i osobi koja je najbogatija. Materijalne stvari i vera mi nisu važni. Roditeji su me vaspitali da ne budem zla, moja boja kože je šućmurasta, neki će me osuditi, važno je da sam ja čovek. Moj bivši partenr je bilo druge vere, ali kakav čovek je bio prema meni samo ja znam. Mene sve nacije vole. Meni je bilo najvažnije da mja deca prihvate njega, nisam neka razvratnica da mi nije bitno. Trebalo mi je godinu dana da pripremim svoju decu na to da se upoznaju sa mojim partnerom”, rekla je Tanja.

Pjevačica se osvrnula i na period kada je upoznala svoje sinove sa Mukijem i istakla da joj tada nije bilo lako, prenose nezavisne

“Bilo mi je teško tada, sada više nije jer su moja deca toliko zrela, oni su toliko pametni i zreli za svoje godine, mnogo su toga prošli. Na svojoj koži su osetili razdvajanje roditelja, oni sve to znaju u razumeju. Ja želim da svojoj deci budem i otac i majka”, kazala je ona.

