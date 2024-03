Lepa Brena: Čovjek najviše pati kada ima problem u porodici

Pjevačica Lepa Brena na muzičkoj sceni pristuna je već decenijama, a sada se osvrnula na raznorazne situacije sa kojima se suočavala tokom svoje karijere.

Pjevačica je pred Blic kamerama otkrila koliko je teško nositi ime “Lepa Brena” i šta se od nje, nakon toliko godina brilijantne karijere, očekuje.

“Nisam mogla ni da zamislim…”

– Pa, ja mislim da sam ja već navikla na Lepu Brenu. Ja i ona se veoma dobro slažemo. Ona je ispunila sve moje snove. Doduše, ja nikada nisam ni mogla da zamislim da ću imati jednu takvu veliku i uspješnu karijeru. Mislim da je nama ženama mnogo teže zato što imamo i porodicu i djecu i prosto mora da postoji balans. Ukoliko vaša djeca i vaša porodica nisu sretni i zadovoljni, onda to posao, na neki način, trpi. Ja moram da priznam da je zaista uvijek bilo i naporno i teško, ali mislim da mi je ljubav moje djece i moje porodice prosto dala snagu da izdržim. A publika mi je dala snagu da nastavim i uvijek mi je bila vjetar u leđa da to što radim, radim dobro i da se to svima njima dopada. Tako da sam ja žena koja ima dvije ljubavi i dvije opsesije, moja porodica i moja publika. Treće ne postoji – rekla je Brena, pa dodala:

– Znate, život umije da bude i naporan i surov. Naravno da nije bajka. Čak i u bajkama, i kod Ivice i kod Marice, uvijek postoje problemi. Problem postoji da bi se riješio. Čovjek najviše pati kada ima problem u porodici. Ono što je najvažnije jeste da smo mi jedna vrijedna i radna porodica. Držimo se i kada je dobro i kada je teško. Volimo da smo podrška jedni drugima. Nekad sam ja bila mnogo veća podrška mojoj djeci, a danas su moja djeca meni. Pomažu mi ne samo u ovom poslu oko Lepe Brene, nego oko svih porodičnih projekata. A da je bilo teških momenata, jeste bilo. Svi ste znali i da sam pala i da sam se lomila. Ja mislim da ne postoji neka tajna u mom životu koju nisam podijelila sa svima vama i medijima i naravno sa publikom. Osim što, naravno, ja nastojim da sačuvam bar neku svoju intimnost. Jer intima je nešto što se baš upravo tako i zove. I mislim da to treba biti sačuvano u zidovima, samo za uši naše porodice.

Brena je otkrila da, tokom boravka i nastupanja na planini, uživanje u zimskim čarolijama ostavlja za dan poslije nastupa.

– Uvijek dođemo dan ranije na sve nastupe. Pred ovaj koncert smo svi zajedno uživali i šetali po Kopu. Volim da vidim snijeg na planini. Krajem januara smo išli na skijanje, ali tamo nije bilo snijega, pa smo iskoristili da budemo po spa centrima, treninzima, i to me je natjeralo da poboljšam svoju kondiciju. Kad smo došli ovdje na Kopaonik, zaista mi je bilo drago kada sam vidjela snijeg, djecu kako se sankaju. A malo prije sam rekla da, obično, pred nastup nikada ne idem na skijanje, zato što moramo malo da se čuvamo i pazimo. Ne možemo da skijamo cijeli dan, ipak može da se desi neka nezgoda, mi ipak nosimo jednu veliku odgovornost. Ovo je jedna velika organizacija, veoma bitan festival na kojem ja gostujem veoma često, tako da, eto, vodim računa.

Rasterećenije se osjeća

– Mi pjevači nosimo jednu odgovornost prema svojoj publici. Mi smo našoj publici dali puno ljubavi i mnogo, mnogo dobrih pjesama. Publika je nešto što je najvažnije u našoj profesiji, nešto što mi cijenimo, volimo i izuzetno poštujemo. Publika nam jednostavno uzvraća svu tu ljubav i svo to poštovanje. A ono što je najvažnije, publika u nas ima povjerenje da ih jednostavno nikada nećemo iznevjeriti.

I pored velike količine ljubavi koju osjeća prema svojoj publici, Brena je priznala da se uvijek osjeća rasterećenije kada nastupa kao gost kod svojih kolega.

– Kada nastupam, imam veću odgovornost, obaveze i koncentraciju nego kada gostujem na nastupu kod svojih kolega. Jednostavno ja vodim cijelu priču, jedno je kada vi radite koncert, 99% mozga vam radi na koncentraciji i 99% mozga vam bude spremno za jednu dobru atmosferu. A kada ste negdje kod nekoga gost, onda je to uživanje. Hoću reći, nemate nikakve obaveze i vaša zadatak i obaveza je samo da se uživa i da se dobro zabavljate. prenosi Avaz

