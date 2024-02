Karleuša o Bajrami: Srbi vole da napadaju ‘svi na jednoga’

Otvoreno je pričala o kolegama, javnim ličnostima koje je napadaju, ali i kolegama koji su pod velikim pritiskom. Autor i voditelj Ivan Gajić u emisiji joj je pokazao videosnimak poruke bosanskohercegovačke pjevačice Selme Bajrami koja se ovih dana našla na meti napada javnosti u Srbiji.

Bajrami je u videoporuci pružila svu podršku i ljubav prema Karleuši.

“Pozdrav draga Jelena. Koliko je teško na današnjem vremenu biti ti, biti osoba koja se po cijenu svega zalaže za istinu i pravdu. Kako si se draga moja do sada nosila s tim i kako se sada nosiš. Ljubim te, volim i pozdravljam”, riječi su Bajrami.

Karleuša je na ove poruke Bajrami u toku emisije odgovorila.

“Ja bih nju pitala kako se ona bori i nosi sa problemima koje trenutno ima. Ja moram nešto da kažem za Selmu. Drago mi je da je vidim ovakvu lijepu. Selma je jedna od onih žena što se jako dobro drži. Vrijeme joj ne može ništa, izgleda fantastično. Jedna je od najboljih pjevačica na ovim prostorima, obožavam da je slušam i gledam kako igra”, istakla je Karleuša,pišu Vijesti

Naglasila je da ipak mora nešto da poruči javno, iako je emisija zabavnog karaktera.

“Moram sada da kažem nešto, iako nije vrijeme ni mjesto, ali neću ništa reći što je neistina i nešto strašno. Mi smo skloni kao narod da napadamo ‘svi na jednog’. Mi to volimo da radimo, to je tzv. popularni hobi u Srba, zvani linč. Ja sam to puno puta prošla i gle čuda, ja sam navikla na to i preživjela. Postoje ljudi koji nisu Karleuša i ne mogu da se nose s tim stvarima. Jedna od njih je Selma”, zaključila je Karleuša.

