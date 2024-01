Poznati folker o majci Aleksandre Prijović: “Radio sam sa Borkom u Hrvatskoj, vodila je ćerku sa sobom”

Borka Mihajlović, majka Aleksandre Prijović, godinama unazad se bavi muzikom, te je jasno na koga je trenutno najpopularnija pevačica u regionu nasledila talenat.

Iako nije ostvarila estradnu karijeru, imala je priliku da peva sa brojnim folkerima, pa tako i sa Sejom Kalačom. Njih dvoje su godinama zajedno nastupali u Hrvatskoj, pa je tamo upoznao i Aleksandru.

Nije ni slutio da će upravo sa tom devojčicom jednog dana priželjkivati duet, ali je još tada primetio da je lepo vaspitana.

– Ja tu danas divnu devojku, odličnu pevačicu poznajem još kada je bila dete. Svojevremeno sam mnogo radio s njenom mamom Borkom. U ta dobra stara vremena Borka je pevala u jednoj poznatoj diskoteci u blizini Pule i ja sam tamo gostovao. Tada smo se upoznali, a Borka je jedna divna žena, baš kao i njena ćerka danas. Posle toga imali smo još nekoliko nastupa. Tada je Borka vodila Aleksandru sa sobom. S razlogom je Aleksandra danas najpopularnija, fino vaspitana, kulturna i s velikim poštovanjem starijih kolega.

Inače, Sejo je početkom dvehiljaditih imao nekoliko folk hitova, poput “Ala ala” i “A jesam te volio”, a njegov karakterističan znak bila je kovrdžava kosa koje se u međuvremenu odrekao.

– Da, to je na neki način bio deo mog imidža i, odmah da razjasnim bila je to prirodno kovrdžava kosa. A, onda sam jednom otišao kod poznatog srpskog frizera Kapriša i tražio da mi ispegla kosu. Kako je to tada tako uradio, do danas je ostala ispeglana – dodao je folker za Naj portal.

Facebook komentari