ZORANA PAVIĆ NASMIJALA DO SUZA: Ovo nije vic, već se stvarno dogodilo

Pjevačica je talenat za muziku odavno dokazala, ali nažalost sa stranim jezicima nije imala isto iskustvo i sreću.

Nepoznavanje engleskog jezika koštalo je jednog nesporazuma u prodavnici u Turskoj, gdje je boravila tokom jednog ljetovanja, a o svemu tome je pjevačica svojevremeno govorila.

– Moje znanje engleskog je prilično simpatično i tako sam ja tražila frizera tamo i pitala “Excuse me do you have freezer?“, što u prijevodu sa engleskog znači “Izvinite, da li imate zamrzivač“, misleći da će ljudi razumijeti šta mi je potrebno, ako to izgovorim na određen način – kroz smijeh je rekla Zorana tada.

Inače, Zorana Pavić susrela se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom zbog kojeg je imala i operaciju.

Doktor joj je onda rekao da se ne igra sa životom, jer slijepo crijevo može svakog časa da joj pukne i da moraju što prije da je operišu. Operacija je protekla u najboljem redu i Zorana se osjeća dobro, piše express.

