ČOLA KONAČNO OTKRIO GDJE ZAVRŠE GRUDNJACI ZALUĐENIH OBOŽAVATELJICA

Zdravko Čolić i sa 72 godine važi za jednog od najboljih i najpoželjnijih pjevača bivše Jugoslavije. Tokom dugogodišnje karijere izazivao je histeriju kod pripadnica ljepšeg pola gdje god bi se pojavio, a isto toliko dugo je na koncertima gledao kako mu obožavateljice bacaju donje rublje na pozornicu.

Jednom je prilikom otkrio i što se događa s grudnjacima koji dolete iz publike, te otkrio je li istina da je jednom zbog toga prekinuo koncert.

-Ja obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, to se dogaša često. Lijep je to događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad, eto tako, dobijete to u sred nastupa. Bože sačuvaj da sam prekinuo koncert zbog tog – rekao je pjevač.

Inače, pjevač je već 22 godine u braku s Aleksandrom s kojom ima dvije kćerke. prenosi Glamblam

