Rialda Karahasanović u smjelom izdanju: Pozirala u halterima i špicastim štiklama

Fotografisala se noseći sako, haltere i špicaste štikle. Izgled je upotpunila podignutom frizurom, naglašenom šminkom i nakitom.

“Ovo sam naslijedila od svoje mame”, navela je u opisu aludirajući na svoju ljepotu.

Ona je nedavno na Instagramu objavila cover pjesme “Život da stane ne sme” te navela da joj je ovo još od prošle godine bilo na listi stvari koje bi voljela uraditi.

“Naravno, ko mene poznaje, zna da se ja nikada ne mogu odlučiti šta bi, kako bi i da tako dok čekam, negdje me to prođe i tako sve ukrug. Sustinški, nije mene nikada to prošlo koliko sam tragala da to bude nešto što se i ne očekuje od mene. Iako na nastupima pjevam sve, ovo je potpuno druga atmosfera”, između ostalog je navela.

Ona je nedavno nosila reviju na Serbia Fashion Weeku. Reklamirala je kolekciju posvećenu Milevi Einstein koju je dizajnirala Milica Tričković.

“Toliko sam ponosna na tebe i na sve što si postigla dosad i jedva čekam da vidim još tvojih nevjerovatnih radova”, pohvalila je Rialda dizajnericu. prenosi Klix

