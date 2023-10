Karleuša ne zatvara oči pred genocidom nad Palestincima: Poraz čovječanstva je kad majka drži mrtvo dijete…

Jelena Karleuša ne krije da je u sukobu Izraela i Palestine, stala na stranu Palestinaca koje izraelska vojska svakodnevno bombarduje, a kao posljedica toga su na hiljade ubijene djece, žena, staraca..Karleuša se danas ponovo oglasila, iako, kako kaže, cijeli svijet je zatvorio oči pred ovim genocidom.

– Zapadni mediji ne objavljuju da je upravo počeo najveći napad na pojas Gaze od strane Izraleskih snaga u kome strada i protjeruje se palestinski narod sa svoje teritorije pod izgovorom borbe protiv terorizma. Cijeli svijet šuti pred otvorenim genocidom nad Palestincima, pa čak i mnoge arapske zemlje. Objašnjenje izraelskih zvaničnika je da je palestinski narod slobodan da napusti pojas Gaze, kako ne bi stradao i da su raketni udari najavljeni. Ne objašnjavaju GDJE I ZAŠTO narod Palestine treba da ode sa svoje zemlje. Dok svijet podržava Izrael i njegov ekstremni cionistički oblik (pripadnici jevrejskog naroda i vjere ne podržavaju cionizam, tj. jevreje koji se zalažu za povratak jevreja na područje Palestine jer cionisti opravdavaju aparthejd i genocid nad palestinskim narodom) strada čitav jedan narod naočigled planete koja šuti.

– Ovaj zločin NIKO NE ZAUSTAVLJA. Mene ne interesuje ko je ovdje “prvi počeo”, ko ima prava a ko ne, ko je istorijski tu više a ko ne, ja ovde pišem o BRUTALNOM MASAKRU LJUDI I DJECE PRED OČIMA PLANETE KOJA NE PREDUZIMA NIŠTA! Mene vjera i komad zemlje ne interesuje, to je sada potpuno nebitno, kada vidim raskomadanu djecu i svijet koji nema sažaljenje prema ljudskom rodu i njegovoj patnji. Je l ovo 21. vijek? Je l ovo to gdje ide ova civilizacija? Je l’ ovo to što podržava napredni zapad?! Da rakete raznose djecu? Da se ratuje na ovakav način i opravdava genocid nad Palestincima samo zato što su jevreji stradali u Drugom svjetskom ratu i sve im je dozvoljeno pa i ubijanje djece? Mržnja stvara mržnju, ludilo stvara novo ludilo, oko za oko, zub za zub čini masakr na ovoj planeti beskonačnim. Ali DA LI JE TO poenta civilizacijskog napretka? Kada vidim majku koja drži mrtvo dijete, ja ne vidim ni vjeru ni nacionalnu pripadnost, ja vidim poraz čovječanstva. I zato ja ovakvoj planeti i ovakvim ljudima koji šute iz interesa i nemaju mišljenje i ne interesuje ih sve ovo-ne pripadam. Neka Univerzum spasi ovu kuglicu na kojoj se jedna rasa bjesomučno međusobno ubija i mrzi… jedna rasa… ljudska,piše Avaz

