Janjuš i Aneli STAVILI TAČKU na odnos – Pale uvredljive riječi, Ahmićeva HITNO NAPUSTILA program

U emisiju Milene Kačavende i Teodore Balzak suočili su se oči u oči i otkrili koji je razlog njihovog rastanka.

Sinoć sam na žurci plesala i bila sam raspoloženija nego ikad. Žarila sam i palila na podijumu, čak sam i sletela sa onih štikli – rekla je Aneli.

– Kakvi su vaši trenutni odnosi? -pitala je Teodora.

– Nisu baš dobri i mislim da će tako ostati -rekla je Aneli.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević JanjujšFOTO: Youtube printscreen/Zadruga Official

– Ova devojka je danas dva puta pokušala da priđe i da razgovara sa mnom ali oba puta je dobila korpu. Jako je kvarna i bezobrazna. Noćas mi je prilazila dok sam igrao rulet i ubeđivala me da gledam negde. kako ćeš mužu kojeg voliš objasniti da sam te dirao po g*zi? -pitao je Janjuš.

– Ti si bio jako pijan i mene si provocirao na perfidan način – rekla je Aneli.

– Noćas si rekla da voliš svoga muža – rekao je Janjuš.

– To sam se malo zafrkavala, naravno da ga ne volim, on je poludeo kad je to čuo – rekla je Aneli.

– Sa mnom ne možeš te dečije igre da igraš. meni je lepo sa tobom kad se nekada pomazimo i kada te pipnem po gu*i, kad me ljubiš po vratu i zagolicaš mi maštu, meni se di*ne. Ja sam ovde doživeo ono što ti ne bi sa osam Stanija i ne možeš sa mnom da s igraš – rekao je Janjuš.

– Ti si ovde jedan običan folirant i prevarant. Zašto šapućeš? Kada bih rekla sve to bi bila bruka i sramota za tebe – rekla je Aneli.

– Sve se vraća i sve se plaća, nije se tebi Stanija džabe pojavila u životu. A ti mala peder**no mi se isto skloni sa očiju. Sad sam vam pokazao kako se to radi. Devojka je bolesno ljubomorna i psihički nestabilna. Zamisli da se zaljubiš u ovako neku, napravila bi ti katastrofu. Da sam rekao šta je sve radila, pričao bih još 10 minuta. Rekla je da sa mnom mužu tera inat -rekao je Janjuš.

