POGLEDAJTE ŠTA JE DŽEJLA RAMOVIĆ REKLA ZA ALEKSANDRU PRIJOVIĆ: Prija rekla da ne želi da je deklarišu kao sprsku pjevačicu – A OVO JE DŽEJLIN KOMENTAR

Ekskluzivno za Grand Džejla je govorila o spektakularnim koncertima starije koleginice koja je karijeru, također, započela na velikoj sceni „Zvezda Granda“.

-Vau! Ma, mislim ona je to sve zaslužila i zaista svaka čast njoj i njenom timu. Mislim da stvarno rade odličan posao i da ta dva albuma nisu imala nijednu pogrešnu pjesmu. Ljudi uživaju u njenim koncertima– rekla je Džejla za Grand i otkrila šta je po njenom mišljenju ključ uspjeha Aleksandre Prijović.

-Naporan rad, trud koji traje godinama, zalaganje i ovakve pjesme, naravno i glas!

Nakon Aleksandrine izjave da ne želi da je deklarišu kao srpsku pjevačicu, digla se velika prašina, a Džejla je odmah stala u njenu zaštitu i odgovorila kolegama koji osporavaju njen dosadašnji uspjeh.

–Ja sam shvatila poentu i šta je ona željela da kaže. Ona je rođena u Hrvatskoj i mnogo vremena je tu provela, mislim da je isključivo to bila njena poenta, da nije imala lošu namjeru u svakom slučaju- rekla je pobjednica „Zvezda Granda“, a potom dodala:

-Ispratila sam sve to. Mislim da je to bespotrebno i ne treba ona da se bavi time, ti ljudi koji se bave time neka se bave. Svakako ne vidim da je to nju nešto usporilo ili da joj je pokvarilo neki plan, to je samo jedno mišljenje u nizu mišljenja.

Podsjetimo, ekipa Grandove redakcije usnimila je Džejlu Ramović dok je iz prvih redova beogradske Arene bodrila koleginicu priznajući da se i ona nada ovakvom uspjehu jednog dana.

-Mislim da svaki pjevač teži ka tome u karijeri i ja se nadam da će jednog dana doći do toga da i ja ovo postigem. Ostaje mi samo da zasučem rukave i da radim na tome – poručila je za Grand.

Facebook komentari