Aleksandra Prijović otkrila koji porok ima pa to i dokazala, voditelj ostao izbezumljen

Pjevačica Aleksandra Prijović (28) posljednjih dana puni medijske stupce u Hrvatskoj i to time što je rasprodala četiri koncerta u zagrebačkoj Areni. Naime, jučer poslijepodne stigla je vijest kako je u samo tri dana rasprodan i četvrti koncert koji je pjevačica najavila u Zagrebu u sklopu turneje ‘Od istoka do zapada’. Prijović će tako u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca, a tada će zapjevati i svoje pjesme ‘Ja sam odlično’, ‘Legitimno’, ‘Testament’, ‘Za nas kasno je’ i brojne druge.

Ova folk zvijezda nedavno je nastupala i u beogradskoj Štark Areni, gdje je tri dana zaredom zabavljala svoje najveće obožavatelje. Osim koncerata u ovim gradovima, Aleksandra će nastupiti i u Sarajevu, Tuzli i Nišu.

No, kako se interes medija i javnosti za ovu pjevačicu tijekom ovih dana povećao, u javnosti se ponovno pojavio i njezin intervju iz 2021. godine. Aleksandra je tada gostovala kod srpskog voditelja Ognjena Amidžića u AMG Showu te otkrila da ima dva poroka: šoping i ispijanje piva.

Aleksandra je nosila elegantnu crnu haljinu, a sve je iznenadila kada je na prijedlog voditelja kušala nekoliko vrsti pive. Pjevačica je dobila zadatak pogoditi koje je pivo u kojoj šalici.

– Ovo mi je jako poznato, pijem ga kada odem kod tate na selu – rekla je Aleksandra u emisiji, a onda nastavila s degustacijom.

Pjevačica je uspjela pogoditi svako pivo, a voditelj i ostali gosti bili su izbezumljeni njenim ‘talentom’.

Prijović je jednom prilikom i progovorila o svojoj ljubavi prema pivu.

– Ne treba mi alkohol da bih bila raspoložena, ali ga konzumiram i volim. Jednom sam nakon pijanstva imala teške posljedice, i mučninu i povraćanje. Svatko od nas ga je imao, ali ja sam ga imao samo jednom i to od piva. To se dogodilo kad sam bila puno mlađa i sada se tome smijem jer stvarno nisam alkoholičar. Volim pijuckati, a ne piti veliku količinu. Pijem i vino i rakiju, ali najviše volim pivo – rekla je Aleksandra u jednom intervjuu.

Podsjetimo, Prijović je rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U žarište javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

Dodajmo da je i Lepoj Breni, srpskoj pjevačici koja je i pomajka Aleksandrinog supruga Filipa, pošlo za rukom u Zagrebu rasprodati četiri dvorane. Ovi koncerti odvili su se u veljači 1988. godine, a Brena je tada imala dva rasprodana i dva dodatna poslijepodnevna koncerta u Ciboni.

