Mirza Pandur oduševio nastupom u “Zvezdama Granda”, Marija Šerifović ga naročito pohvalila

On je otpjevao pjesme “Niko me nema” Adila Maksutovića i “Ako me pogledaš u oči” Tošeta Proeskog. Njegov nastup možete pogledati od 9:36. Osvojio je sedam glasova.

“Je l’ me čuješ, Mirza, kako si? Šta ima u Sarajevu? Užasno sam sretna što si došao. Čuli smo se prije nekoliko mjeseci i ovo je bila moja preporuka da ovaj divni momak dođe u ovo takmičenje. Tebi i Ani želim svu sreću i gurajte daleko, slušaj je! Ako naletiš na nekog mog kandidata, praštaj, šta da radimo, sad kad si već otišao tamo”, rekla je Marija Šerifović.

Aleksandar Milić Milio je naveo da je Mirza od sinoć njegov omiljeni pandur.

“Oduševljen sam tvojom interpretacijom. Treba da nađeš pjesme koje priliče tvom glasu, ali ovo je fascinantno. Intepretacija prve pjesme je nevjerovatna. Bravo, majstore”, kazao je.

Mirza je poručio da je tu da uči i da mu oproste jer mu je prvi put.

“Ubjedljivo je Mirza bio bolji, iako je i Danijel odličan pjevač”, rekao je Saša Popović. prenosi Klix

