Influenserici iz Sarajeva obrisan profil na Instagramu: Plakala sam i zvala supruga da dođe s posla

Sarajka Naida Pehilj Bocnak, u svijetu društvenih mreža poznata kao Naida Bojnakova, požalila se kako je njezin profil na Instagramu bio izbrisan.

Ona je poslala upozorenje svim influenserima kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu.

Bojnakova je u svojim storyjima objasnila da joj je profil s 200.000 pratitelja odjednom izbrisan.

Tvrdila je da ne zna iz kojeg razloga, jer, kako je rekla – “ne krši nijedno pravilo ove društvene mreže”

“Ljudi… Još uvijek sebi ne mogu sebi da dođem i znam da to nekim djeluje pretjerano. No, nije nimalo pretjerano. Ovo je moj posao… Ja volim da kažem, meni je pola života ovdje. Toliko se trudite, radite i odjednom sve to nestane…”, počela je priču Naida.

Nakon nekoliko sati uspjela je vratiti profil te je objasnila da ju je ova situacija duboko potresla.

Otkrila je i da je supruga Barana zvala da dođe s posla…

“Nazvala sam ga i počela plakati, bila sam van sebe. I on se bio nasekirao. Tačno znam kad mu vidim facu, bio je ozbiljan”, objasnila je Naida Bojnakova.

Inače, Naida Bojnakova redovno uveseljava svojom svakodnevnicom iz Turske, ali i zanimljivim putovanjima sa svojim mužem Baranom. prenosi Radiosarajevo

