‘SRETNO SAM RASTAVLJENA, BRAK JE PRECIJENJEN’ – Severina otkrila da se više nikada ne bi udavala

Pjevačica se na istom koncertu i rasplakala.

‘Niste ok, imam šminku i ne želim plakati. Osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao što to radim. Ja bih mu rekla da sam Superman pa on i danas misli da ja spašavam svijet. Možda i jesam neki akcijski junak. Ali akcijskom junaku se događaju gluposti’, rekla je prije pjesme Ostavljena.

Pjevačica je sada na Instagramu podijelila video na kojem vidimo kako se pripremala za taj veliki nastup.

‘Znate koja je tajna dobrog koncerta? Tajna svakog pametnog izvođača su najbolji muzičari koji postoje, menadžer koji ti masira noge i dobri prijatelji’, kazala je Severina, koja je prokomentirala i svoj privatni život, piše Express.

‘Ja ne bih da me više nitko prosi, da sam mogla sada reći da sam sretno rastavljena. Precijenjen je brak, sve je precijenjeno kad se sje*eš’, zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, pjevačica se prije dvije godine razvela od 15 godina mlađeg partnera Igora Kojića s kojim se vjenčala 2015. godine. U aprilu 2021. Igor je viđen kako iseljava stvari iz Severininog penthousea na zagrebačkom Kozjaku, a u augustu iste godine Severina je potvrdila da se razvela od Kojića, piše Story.

