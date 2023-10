Prijovićeva zakazala i četvrti koncert i poslala poruku Zagrebu

Treći koncert rasprodat je za manje od 24 sata, a ona se sada ponovo oglasila na mrežama i obavijestila tamošnju publiku da će održati i četvrti koncert.

“Zagrebe, nisam mogla ni da zamislim da ću najaviti i četvrti koncert u Areni. Hvala vam za ljubav, odužiću vam se celim srcem”, napisala je pjevačica.

Inače, Aleksandra će u Zagrebu održati koncerte prvog, drugog, trećeg i četvrtog decembra, a publika je sa nestrpljenjem očekuje.

Podsjetimo, Prija se danas oglasila za zagrebačke medije, a tom prilikom je otkrila da se još uvijek nisu slegli utisci nakon tri koncerta u Beogradu.

“Tresla sam se ceo dan. Bila sam mokra, nisam mogla da se smirim. Noć pred koncert sam bila super. Očigledno nisam bila svesna da je meni sutra koncert. Svi oko mene su bili pod stresom. Pitali su me kako ću spavati i kako se osećam. Posle svih tih pitanja počela sam i ja da razmišljam i nisam mogla da zaspim. Tada kada sam dobila tremu, do samog izlaska ona nije prestajala. Kada sam izašla i posle prve pesme shvatila sam šta mi se dešava, nekako ne mogu da kažem da je prestala trema, ali ljubav koju sam dobila i podršku od ljudi koji su došli na koncert, dali su mi vetar u leđa. Imala sam osećaj posle prve pesme kao da mi je to stoti, a ne prvi koncert u životu”, rekla je pjevačica za “Extra FM”. prenose Nezavisne

