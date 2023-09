PRVO FILIPOVO OGLAŠAVANJE U JEKU AFERE “BLAŠKO”! Ovo su svi čekali, Prijovićki posvetio fotografiju, pa joj poručio samo JEDNO

Iako je posljednjih nekoliko dana glavna tema u srpskim medijima bila vijest o navodnom skandalu na proslavi punoljetstva kćerke Ace Pejovića čiji su glavni akteri bili Aleksandra, Filip i njen menadžer Danijel Blažić Blaško, koji se od pjevačice skoro nikad ne odvaja, izgleda da je pjevačicin rođendan bio povod da nesporazume ostave iza sebe i nastave dalje.

Aleksandra je na Instagramu dobila pregršt čestitki, a među prvima je i ona koju je objavio upravo Filip. U pitanju je njihova dosad nikad viđena fotografija iz lične arhive, na kojoj se vidi kako Filip nosi Aleksandru na leđima dok ona ne skida osmijeh s lica i na sebi ima šorts i štikle. Radi se o slici koja je nastala na jednom koncertu na otvorenom prije nekog vremena.

– Srećan rođendan, mama – napisao je.

Prijovićka je ubrzo na svom storiju podijelila i čestitku koju joj je uputila Filipova majka, a njena svekrva Zorica.

– Srećno, najsretnije, draga moja! Srećan rođendan – napisala je Filipova majka uz njihovu zajedničku fotografiju.

Inače, kako saznajemo, pjevačicu i njenog supruga nisu pretjerano uznemirile vijesti o navodnom skandalu, a sva pažnja joj je posljednjih nedjelja usmjerena na posljednje pripreme za tri velika solistička koncerta koja ima sljedeće nedjelje u Beogradskoj areni.

Podsjetimo, po prijestolnici i na društvenim mrežama širilo se nekoliko verzija navodnog skandala, a kako smo tad pisali, na proslavi je došlo do žestoke svađe između bračnih partnera, sve zbog navodne Filipove ljubomore, jer je Aleksandru optužio da ga vara s menadžerom Blaškom.

Nakon što se priča pojavila u javnosti, pojedini mediji su pisali i o tome da je Prijovićka sve to teško podnijela.

– Aleksandra se jako potresla zbog te priče, jer cijeli grad bruji o tome, nema ko nije zvao nju i Filipa da pita šta se desilo. Ta priča kako ona vara Filipa s Blaškom je puštena još prije dvije godine. Međutim, sada se opet pokrenula i još kako su se Filip i on žestoko posvađali. Aleksandra zna ko je tu priču plasirao, ali čeka trenutak kad će to da raspravi – rekao je naš izvor i dodao:

– U pitanju je njena koleginica koja očigledno ne može da podnese njen uspjeh i to što će sada održati tri koncerta u Areni, to je boli, pa hajde da je blati i širi priče. Aleksandra je čak i plakala kad su počeli po Tviteru da šeruju to kako je došlo do skandala, pa ju je Filip smirivao. Blaško se također našao u nebranom grožđu, ništa momku nije jasno – prenijeli su mediji priče jednog od izvora. prenosi novi

