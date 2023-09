Darko Lazić i Katarina priznali da su varali bivše partnere

Time su potvrdili ono što se po kuloarima pričalo već duže vrijeme, a to je da je upravo preljuba s Katarinom bila jedan od glavnih razloga pjevačevih raskida s nekom od bivših djevojaka poznatih široj javnosti.

“Darko i ja smo se upoznali 2009. Od tog leta, kad je pobedio u ‘Zvezdama Granda’, nikad se nismo rastajali. Sve je puklo jer on tada nije bio spreman za nešto ozbiljno i to je tako prošlo. Ali vratio se na ‘mesto zločina’.’Ili sam ja bila slobodna, ili on, pa smo se tu malo viđali, i kad se zadesilo da smo i on i ja slobodni, mi smo se ‘malo’ venčali. U međuvremenu sam imala jedan brak. Na početku mog braka jednom je svratio na moj posao da mi se javi i to je to”, rekla je Katarina u emisiji “Ami Dži šou”, a onda se na njene reči nadovezao Darko:

“Ovo ću prvi put da kažem. Bila je sa mnom. Ponekad. U pauzama. Varali smo. To niko ne zna. Katarina je imala dečka posle našeg raskida i ja sam imao devojku. Viđali smo se i kad smo bili zauzeti i kad smo bili slobodni. Nekad smo se samo viđali, a nekad smo bili i intimni. Zavisi u kom periodu, preko leta da, preko zime ne. Mi smo se svih tih 14 godina pomalo viđali i na kraju, eto… Ona je moja prva ljubav i znao sam da će, ako nekad budem rešio da se oženim, to zapravo biti ona”, šokirao je izjavom Lazić.

Nakon ovih skandaloznih izjava, pozvali smo Darkove bivše partnerke Barbaru Bobak i Marinu Gagić kako bismo čuli njihov komentar povodom njegovog priznanja.

“Ja sam se sad probudila, nemam pojma o tome što pričate. Čekam dostavu za hranu i moj komentar na ovo pitanje je – ne! Nije me Darko varao s Kaćom, niti sam ja to saznala”, poručila nam je iznenađena Bobakova, dok je bivša pjevačeva vjerenica, s kojom ima i sina, istakla da nije znala da je njegova sadašnja supruga ta s kojom ju je varao dok su bili u vezi.

“Dovela sam dete kod lekara. Ne znam s kojom devojkom me je Darko varao, nisam znala da je to bila upravo Kaća. To je sve što imam da kažem”, poručila nam je ljubazno Marina.

Inače, na samom početku emisije, pre nego što je priznao da je imao višegodišnju aferu s Katarinom, Darko je ispričao i kako su stupili u kontakt posle dužeg vremena, dok je njegova izabranica još bila u zakonskom braku.

“Bio sam u Cirihu na aerodromu oko osam sati ujutru, imam let. To veče se slučajno desilo da sam trezan, da nisam pio, a retko se dešava da ja ne popijem. Počeo sam da razmišljam: ‘Dokle više te silne žene i sve to?’ Pokušao sam tad da nađem Kaću, znao sam da je udata, ali ne znam koje joj je prezime. Našao sam je preko njene sestre na Instagramu i poslao sam joj srca na storiju, i ona mi odgovori. Ja je odmah nazovem na Instagram i pričamo, pričamo… Pitao sam je da li je srećna u braku, rekla je da jeste. Rekao sam joj da nije čim priča sa mnom i spustio joj slušalicu. Tad sam znao da je moja”, prisjetio se Lazić, prenosi Kurir.

