REPER PREVARIO BIVŠU ŽENU, SADA NJEGA STIGLA ISTA SUDBINA? Vanja uhvaćena s drugim: Ša ne zna šta ga je snašlo

Ša je obrisao sve uspomene koje su ga vezivale za Vanju, a u oglasio se za medije i objasnio je da ni sam ne zna koji je razlog što ga je napustila.

On je potvrdio da je došlo do drame u njegovom porodičnom domu i on se razvodi od supruge Vanje, samo nešto više od mjesec dana nakon crkvenog vjenčanja u Kraljevu.

– Da, istina je da se razvodim, samo ona nek kaže razlog, ja ne znam stvarno šta bih rekao. Ne znam da li sam u šoku, da li sanjam ili da se smijem na sve ovo. Nije brak dječja igra – rekao je reper.

Vanja se uvijek nije oglasila povodom ove situacije, ali je sinoć uhvaćena kako drži "lajv" sa drugim muškarcem. Vanja, koja je tiktokerka i influenserka, razgovarala je sa nepoznatim tiktokerom, a slike su se brzo proširile po društvenim mrežama. Kako je reper naveo, ova situacija duže traje i ona je napustila stan, ali je istakao da do prevare nije došlo.

– Ša, ti plači, nju će Maša da tješi – glasi komentara u jednoj od objava, a komentari su se samo nizali:

– Odmah je pitao: “Gdje ti je ovaj”, a ona kaže: “Nemam pojma, neću o tome da pričam” – navela je jedna korisnica.

– Ma, mala očigledno velika varalica, sve su one tu negdje, nije se džaba rastala od prethodnog muža – složio se jedan korisnik, piše Republika.

