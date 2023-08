Neda Ukraden slavi 73. rođendan i objavila je fotografiju u kupaćem kostimu: Idem slaviti, živjeli!

Pjevačica Neda Ukraden slavi danas 73. rođendan i slavljenica je na Instagramu objavila fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala svoju zavidnu liniju u osmom desetljeću života.

– Mogla bih vam napisati sto rečenica zašto je dobro biti danas slavljenica u ovim godinama! Ali nema potrebe. Sve je jasno!

Odoh slaviti! Živjeli – napisala je Ukraden uz fotografiju snimljenu u Boki Kotorskoj, a primila je brojne čestitke od pratitelja i svojih dugogodišnjih prijatelja. – Draga Nedo,sretan ti rođendan od srca žele Samardžići i da ih proslaviš što više u zagrljaju svojih najmilijih – napisao joj je kolega Željko Samardžić, a najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić joj je poželjela: Sretan ti rođendan i mnogo godina još!

Neda ima zavidnu liniju već godinama, a u tome uspijeva zdravom prehranom i redovitim vježbanjem.

– Održavati dobru formu i nešto sto vam je nasljeđem kao poklon ostalo, može se samo disciplinom – ishranom i vježbanjem. Posebno kada ste u zrelim godinama. Naravno, nije uvijek lako jer ne živimo životom koji je uredan i u kojem se sve može isplanirati. Ali dovoljna je i svijest o tome kao i emotivna sreća i ispunjenost – rekla je Neda jednom prilikom za IN Magazin. Zbog fit izgleda već godinama nosi i titulu najseksi baka Balkana i nimalo joj ne smeta što je često tako oslovljavaju.

– Taj naziv najseksi bake me uvijek nasmije, i nimalo me ne smeta, posebno što se jako ponosim svojim unucima. A riječ baka je najljepša riječ na svijetu – rekla je pjevačica. Neda Ukraden je nedavno u svom rodnom kraju u Imotskom izgradila je raskošnu vilu. Vila koja se zove Neda nalazi se u Glavini Donjoj gdje je Neda provela mnoge ljetne i zimske praznike kod svoje bake. U imotskom kraju je živjela do svoje druge godine i jedne od najljepših uspomene je tu stvorila.

Uz vilu se nalazi i veliki bazen u kojem Neda najviše uživa kada su s njom unuci. Znate, korijeni su čudo. Džaba, možeš bilo gdje živjeti, na bilo kojoj adresi, ali uvijek si vezan za svoj rodni kraj. Ja sam spavala u svim svjetskim najelitnijim hotelima, ali najljepše spavam u mojoj Glavini Donjoj – rekla je jednom prilikom Neda. piše Večernji list

