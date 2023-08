ALEKSANDRA NIKOLIĆ NIJE DOBILA GLAVNU NAGRADU ZA POBJEDU U ZADRUZI 6: Filip Car otkrio koliko novca joj je UPLAĆENO

Bivši učesnik Zadruge Filip Car je sinoć otkrio da je definitivno stavio tačku na odnos sa Aleksandrom Nikolić, njegovom bivšom vjerenicom i pobjednicom šeste sezone Zadruge.

Car je otkrio i detalje raskida uz riječi da ne želi ništa ružno da govori o Nikolićevoj, jer je voli, ali da se neke stvari ne mogu tolerisati, te da je donio odluku da ne želi da bude sa njom više.

– Neću da dajem izjave i neću da pričam ništa loše o Aleksandri – rekao je Car.

– Napadaju me, šalju mi poruke, ej da sam ja sa nekim zbog pobjede i podrške – besan je bio Filip.

– Djevojka nije još dobila glavnu nagradu u septembru će valjda, uplaćeno joj je 6.000 eura honorara. Isto je kažnjena i ne znam šta. Da slušam ja to neko meni da priča da s eborim sa time,

Car se osvrnuo i na Aleksandrine iznenadne odlaske u Beograd, te zamjerio zašto je iznajmila stan, te izbjegava da dođe kod njega u Crikvenicu:

– Ako meni kažeš na telefon da ima neki givajvej da ga odigram, onda mi reci. Ne možeš ti to slikati tamo, pa da se nalaziš preko interneta sa tom osobom. Odmah ide rasprava jer meni to smeta. Zašto stan iznajmljivati u Beogradu protiv moje volje i volje tvoje porodice, kad možemo da živimo u Crikvenici. Zašto sada druženje sa Anom Spasojević, ako meni to ne prija. Zašto ne dođeš kod mene poslije Pariza. Šta sam ja, veza na telefon, veza na daljinu? Odjednom ide auto-škola i instruktor. A instruktor ćelav i istetoviran, vozite se i snimate. Pa Ana Spasojević na Vocapu… Evo kažem javno, razišli smo se, jer sam progutao puno stvari koje sam stavljao po strani – započeo je Car. prenosi novi

Facebook komentari