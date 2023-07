PRIZNALA KRIVICU: “Stvari postaju sve gore iz dana u dan!” Zvanično obraćanje Đuričićeve, na ivici suza

U čitavoj ovoj zbrci, Đuričićeva je odlučila da se obrati svojim pratiocima i sa njima podeli sve što joj na duši leži. Video je bio zaista emotivan, do te mjere da je nekadašnja zadrugarka bila na ivici suza od količine ponosa koji osjeća, što je baš takva publika voli i podržava.

– Želela bih da se obratim svim ljudima koji me podržavaju i uz mene su proteklih, okvirno osam meseci. Hvala što mi šaljete podršku u ovim trenucima kada mi je zaista potrebna. Pogotovo sada kada sam napustila rijaliti i kada su se dešavale neke stvari kojih sam svesnija, koje ne prestaju nego postaju gore iz dana u dan. Znam da sejako brinete da li sam dobro… Jesam, dobro sam. Oporavljam se od svega što se desilo, koje sam jednim delom i sama zaslužila. Mnoge postupke sam priznala i rekla, da kriva sam. Ali to ne znači da se može vršiti linč. Odlučila sam da sve to stopiram i kraj je svemu tome. Uskoro ću vam reći ko je sve tužen i protiv koga je podnesena krivična prijava – poručila je Anđela između ostalog. prenosi Avaz

