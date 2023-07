VOLJENKA PRED SAMOUBISTVO OTIŠLA NA OVO MJESTO: Pjevačica oduzela sebi život, a sad je otkriven detalj koji tjera suze na oči!

Iako je bila sa estrade, Voljenka je bila pobožna i vrlo često je odlazila u manastire i crkve, odnosno srpske svetinje. Na Instagram profilu često je objavljivala fotografije iz svetinja, zbog čega su mnogi ostali u šoku kada se pojavila informacija da je sebi oduzela život.

Mnogi su pomislili da je Voljenka pronašla mir u manastirima i niko nije slutio od njenih bližnjih da će doći do ove tragičnih vijesti.

– Sinoć sam bila na rubu nervnog sloma, ali sam ipak izdržala nekim čudom jer najviše sebe krivim što sam sebi dozvolila da budem intimna sa Milijem, koji je sve to zloupotrebio i još me proglasio transvestitom, što želim ginekološkim pregledom da demantujem. Zapravo najteže, a i pritom olakšavajući trenutak je bio kada sam čula glas svoje mame koja me je uprkos svemu podržala, a pritom nije vrijeđala Milija, jer je veliki čovjek i dama što će i argumentovati dolaskom na roditeljski sastanak – govorila je tada Voljenka. prenosi novi

Facebook komentari