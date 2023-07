OTKRIVEN PRAVI RAZLOG RASKIDA ANĐELE I ZVEZDANA Đuričićeva pobjegla zbog jedne stvari iz njegove kuće, bila van sebe zbog onoga što ju je dočekalo!

Bivša zadrugarka Anđela Đuričić, nakon što je stavila tačku na odnos sa Zvezdanom Slavnićem, uživa u rodnoj Crnoj Gori.

Naime, mnogi spekulišu o razlozima njihovog raskida, a sada se u emisiji “Narod pita” oglasila gledateljka koja je dala svoj sud.



– Jelena s Medaka kraj telefona. Navijala sam za Anu Ćurčić. Divim joj se kako nije počupala onu Anđelu. Bila sam vanbračnoj zajednici, a devojku s kojom me je partner prevario sam počupala. Moj zet je pretukao moju sestru, a onda i mene. Ona nije ostavila njega sve dok joj ruku nije slomio. Sve što se meni desilo, kao i mojoj bliskoj osobi me je navelo na to da mislim da je potrebno nešto samo pustiti. Nisam mogla da se uključim kad je Ana bila gost u emisiji, a Žana mi je takođe jako draga – rekla je gledateljka.

– Šta mislite o raskolu Ane i njene kume? – upitao je Darko.

– Mislim da je na početku želela da bude tu za Anu, ali da je na kraju ipak poletela i želela sve za sebe – rekla je gledateljka.

– Šta mislite o raskidu Zvezdana i Anđele? – upitao je Darko.

– Mislim da je ona mislila da je on pun keša, jer mu je otac poznati košarkaš. Kad je videla da imaju samo jedan kauč i sobu, a posle je pobegla glavom bez obzira. Žana, Marko nije za tebe. Ona je sposobna, jaka žena, takav joj treba – rekla je gledateljka.

