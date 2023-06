Nikolina Pišek privedena na granici

Voditeljica Nikolina Pišek godinu dana nakon smrti supruga Vidoja Ristovića prolazi kroz pravu dramu sa njegovom porodicom, a sada je šokirala sve kada je otkrila da ju je policija privela na granici.

Pišekova je u okviru jedne emisije otkrila razlog zbog kog ju je policija zadržala na graničnom prijelazu.

-Da, priveli su me zbog neplaćene sitne saobraćajne kazne. Na granici su me priveli i onda su me držali. Zbog toga se privodi, zbog toga što mi nije uručena bila kazna više puta. Onda je to bio problem nešto sa adresom”, ispričala je voditeljica u emisiji na “Una TV”.

Nikolina je nedavno naišla na problem sa prodajom vile u Zagrebu, jer joj je Vidojeva kćerka iz prvog braka stopirala proces tužbom. Matea Ristović je navodno podnijela tužbu protiv nje sa zahtjevom da se imovina podijeli, prenose hrvatski mediji.

Prošle godine u septembru Pišekova je oglasila vilu u kojoj je živjela sa pokojnim suprugom Vidojem i njihovom kćerkom Sofijom Unom i to za 1.700.0000 eura. U jednom momentu oglas je bio povučen, jer je Ristovićeva ćerka iz prvog braka tražila očevo nasledstvo sudskim putem. Sud je zbog toga donio privremenu odluku da nekretnina ne može biti na prodaju dok se spor ne završi, prenosi Kurir.

