Ovi Bosanci i Hercegovci se takmiče za pobjednika Zvezda Granda: “Tako se pjeva u Bosni”

Martina Jozinović iz Kaknja sinoć je direktno izborila plasman u finale “Zvezda Granda”, pa je ona ujedno bila i prvi finalista šesnaeste sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“.

Kako je Saša izgovorio ime pobjednika ovog dulea, tako je Marija skočila od sreće i nije krila radost što je prvi finalista baš iz njenog tima.

-Tako je bre – poručila je Marija sa osmijehom na licu.

Dragan Đurić iz tima Cece Ražnatović i Dženan Rakić kome je mentor Đorđe David oduševili su žiri fantastičnim nastupima zbog čega su ispraćeni ovacijama zasluženo dobivši po 6 glasova. Prvi kandidat izabrao je dva narodnjaka, „Put me zove“ od Halida Bešlića i Sinanov hit „Sudbina me na put šalje“ dok je drugi takmičar ostao u pop-rok maniru kao i do sada izvevši na sceni „Tu noć kad si se udavala“ od Prljavog kazališta i „Zašto praviš slona od mene“ od Dina Dvornika.

Da su oba takmičara bila na visini zadatka smatrala je i Ana Bekuta, a Dragan Stojković Bosanac je želio da se kandidati približe jedan drugome.

-Hajde priđite obojica, neću vam mjeriti noseve. Ja ću reći: tako se pjeva u Bosni – poručio je Boske takmičarima koji dolaze iz Doboja i iz Bihaća.

Maja Jevtić iz tima Marije Šerifović i Josip Nedić iz tima Viki Miljković su oboje bili obučeni u bijelo, od glave do pete.

Maja je prva zapjevala pjesmu „Čiji ono svatovi“ od Vesne Zmijanac. Dok je izvodila pjesmu na stejdžu, voditelj Voja Nedeljković je prokomentarisao:

–Zvezde Granda postavljaju mnoge rekorde, a čini mi se da je upravo postavljen još jedan. Nikada niko nije nastupao u ovako kasnoj trudnoći. Niko nije bio ovako visoko trudan dok je pjevao u Grandu.

Pjesma Lepe Brene „Šeik“ bila je sljedeća pjesma koju je Maja odabrala za polufinale, a dok je izvodila pjesmu na sceni joj je pomogao Josip i otpjevao dio, a zatim nastavio da pjeva „Bolujem u sebi“. Odlukom Saše Popovića trudnica se plasirala direktno u finale takmičenja.

Mili je prvi prokomentarisao nastup polufinalista:

-Nismo imali trudnicu u finalu, to mi je bila namjera zbog koje sam ti dao glas, hvala ti na svemu.

Zatim su komentarisali i ostali članovi žirija.

–Majo, ti si realno heroj ovog takmčenja, čestitam ti – rekao je Đorđe David.

Od takmičara iz Bosne, plasman kroz baraž su još izborili Sanela Hasić, Amna Jusić i Hamza Gušić.

