“DAO JE ŽIVOT DA BI DOBIO DIJETE” Sin Enesa Begovića pauzirao terapiju da bi se ostvario u ulozi oca a onda je sve krenulo po ZLU

Pjevačev sin je dao život da bi dobio dijete tako što je prestao da prima injekcije za autoimunu bolest koju ima od rođenja, a kada je bakterija napala njegov organizam, na kraju se sve, nažalost, završilo kobno.

– Armin je godinama bolovao od autoimune bolesti i stalno je morao da prima injekcije koje regulišu stanje u njegovom organizmu. Imao je problem s kostima, nije smio da preskače terapiju. Pošto je sa suprugom dugo pokušavao da dobije dijete, prestao je da prima terapiju. Priča se da su mu doktori rekli da bi i prehlada mogla da mu napravi haos u organizmu, ali on je želio dijete više od svega. Žarko je htio da postane tata, prestao je da uzima terapiju i zaista je Almina zatrudnjela. To im je bila najveća radost. Nažalost, poslije mu je neka bakterija napala organizam i nije uspio da je pobijedi. Duša me boli kad pomislim da je, što se kaže, život dao da postane otac, a nije stigao da drži bebu u rukama, čemu se najviše radovao – priča za Republiku prijatelj porodice Begović i dalje otkriva da je pjevač bio presretan kad je shvatio da je Almina u drugom stanju:

– Kad mu je supruga zatrudnjela bili su presretni. Međutim, nakon nekoliko mjeseci bakterija koju je dobio napala je Arminu bubrege i to je bio kraj. Ljekari su se borili, ali nisu mogli da ga spase. Šta još da vam kažem! Tuga i velika bol. Enes se do posljednjeg trenutka nije odvajao od njega.

Nakon ove tužne priče oglasila se i Arminova kuma Elvira Rahić, koja je, uprkos velikom šoku i bolu koji osjeća, dala nove informacije o trudnoj Almini, te istakla da ona sada kod kuće i da se porodica ne odvaja od nje, te istakla da o nekim stvarima neće i ne može da govori.

– Jedina istina je da je kod kuće, okružena dragim ljudima i u velikoj tugi, a drugo ne bih da komentarišem u ovim trenucima. Žena je u drugom stanju, ima pravo da ode u bolnicu na pregled s obzirom na to da se termin za porođaj bliži. Nema potrebe da se izmišljaju priče o carskom rezu. Cijela Enesova porodica je s njom, njena porodica takođe, i svi smo u velikom bolu. Nadamo se da će trudnoća da prođe kako treba. Samo ona zna kako joj je sada, kako je cijeloj porodici zbog ove tragedije. Šta više da vam kažem – rekla je kuma Enesa Begovića.

Pjevačev sin je od rođenja imao autoimuno oboljenje s kojim se borio godinama, a najveću ulogu u toj, nekad i svakodnevnoj, borbi za zdravlje imao je Ens Begović, koji je sa sinom obišao mnoge klinike i doktore. Oni su bili upoznati s raznim metodama i načinima kako da sin pjevača očuva zdravlje na najbolji mogući način, ali niko nijednog trenutka nije mogao da pretpostavi da jedna bakterija može da napravi takav kolaps u organizmu, te i da dovede do smrti.

