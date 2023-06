Prvo oglašavanje Jelene Radanović nakon što je snimak brutalnog nasilja isplivao u javnost!

Čitava domaća javnost je u šoku otkako se sinoć u emisiji “Paparaco lov” pojavio snimak brutalnog nasilja koje je bivši suprug Jelene Radanović izvršio nad njom, ispred kuće u kojoj živi sa sadašnjim suprugom Slobom Radanovićem.

Nakon napada koji je doživjela Jelena se sa sestrom odmah zaputila u Urgentni centar, a potom se oglasila na Instagramu gdje je opisala šta se desilo i kakvu borbu vodi sa bivšim suprugom i ocem svoje dece, od kojih je jedan sin autističan. Nedugo zatim, ona se u pratnji advokata uputila ka policijskoj stanici, kako bi sa dokazima i ljekarskom dokumentacijom prijavila bivšeg supruga za nasilje.

„Od kad sam napustila bivšeg muža stalno sam na sudovima na kojima pokušava da izbjegne plaćanje alimentacije, pozivana sam u policiju zbog njegovih raznih lažnih prijava, a u Centar za socijalni rad i dalje idem da odgovaram na pitanja. Trudna sam išla u sve ove institucije. Doživjela sam mnogo nepotrebnog stresa. Naš sin je autističan. Jedina obaveza koju moj bivši suprug ima oko naše djece je dijelom finansijska i najviše se odnosi na liječenje. Pošto su naša djeca tužena ja moram da idem na sud kao njihov zastupnik. To jako dugo traje i iscrpljujuće je emotivno i finansijski“, napisala je Jelena na Instagramu, pa dodala:

„Povrede mi jeste naniio on! Ona me je snimala telefonom dok sam stavljala dijete u kola i tako je sve počelo, a povrede mi je zadao on! Na sudu može da laže da nema ništa tako što sve što ima prebaci na nekoga drugoga. U policiju može da me prijavljuje vječno, oni uvijek moraju da naprave zapisnik na osnovu njegove priče. Kada centru za socijalni rad kaže bilo šta što nije afirmativno za jednu majku oni moraju to da provjere. A danas pokušava da se sakrije iza svoje djevojke.“

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Ona se danas oglasila povodom snimka koji je osvanuo u javnosti, ali nije bila voljna da bilo šta komentariše.

– Ne bih ništa da komentarišem na tu temu. Hvala što ste pozvali, ali o tome ne bih ni jedno jedino slovo – ljubazno je poručila Jelena za “Kurir“.

Inače, kako se jasno vidi na snimku, kada je Jelena pokušala da veže sina u automobilu koji je stajao ispred njene porodične kuće, njen bivši muž je mučki izvukao iz kola i bacio na zemlju.

