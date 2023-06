“MAMA MI JE REKLA…” Aleks obavila ozbiljan razgovor sa Slovenkom – zbog ovih informacija nastao problem sa Carem!

Ona se oglasila za domaće medije i otkrila kakvi su prvi utisci, nakon što je par sati provela sa svojim najbližima i da li je sa Filipom Carem sve u najboljem redu. Pobjednica “Zadruge” priznala je da Filipu nije prijalo što je vidio njene klipove sa Zvezdanom Slavnićem u izolaciji.

Kakv su prvi utisci? Šta ti je rekla mama kad si došla kući?

– Bilo je sve dobro, više drugarica me je iskritikovalo za neko ponašanje u “Zadruzi”, za neke greškice koje sam imala. Prepričavali su mi šta su preživljavali od tuđih podrška napolju, na društvenim mrežama su proživajavali pakao. Bilo je sve okej, mama je bila srećna.

Da li si stigla sa mamom da pričaš o Filipu?

– Porazgovarale smo, mama je rekla ako sam ja srećna da ona neće da se meša u to i tu je ostala sudržana.

Da li si se čula sa Filipom, kakvi su njegovi utisci?

– Jesam, čula sam se. Ja sam sa prijateljima i porodicom došla na večeru, Filip je sa svojima u Novom Sadu. Super smo, okej smo i komentarišemo neke situacije koje su se desile i sve je dobro.

Imali ste priliku da pogledate neke klipove, sigurno su vas fanovi urnisali i svašta slali. Da li ima nešto što si ti njemu zamerila ili on tebi? Na društvenim mrežama smo videli da su njemu predstavnici sedme sile već pokazali tvoj klip iz izolacije sa Zvezdanom? Da li ti je nešto rekao povodom toga?

– Pričamo o tome. Ja sam njemu rekla sve kako je bilo, na njemu je kako će da prihvati te stvari. Naravno da mu se nije svidelo i da mu neće biti prijatno kad tako nešto vidi, ali uz mene je i sve je okej.

Da li planirate uskoro da idete u Crikvenicu?

– Dogovaramo se o tome.

Da li se spremaš za svadbu?

– Ja bih volela da uskoro bude ta svadba, kao što pričali i nadam se da će se to desiti.

Dejan se oglasio danas povodom tvoje pobjede, kako to komentarišeš?

– Ja Dejanu, kao i svima, želim sve najbolje. On je prošle sezone pobedio, ja sam ove sezone pobedila, nikad ništa loše nisam rekla o njemu. Ako će neki ljudi da zovu da pričaju ružne stvari o meni u “Narod pita”, imaju pravo. Ja ću damski da se ponašam, kao i do sad i ovih devet meseci.

Da li ima neko da ti nije čestitao pobjedu, a da si to očekivala?

– Par ljudi mi nije prišlo, neki jesu. U tom trenutku me nije zanimlo, zanimalo me je samo da su mi majka, prijatelji i Filip tu i da su oni bili srećni i zadovoljni mojom pobedom. To govori o njima, ja sam prišla Ani i čestitala joj na drugom mestu. prenoi novi

