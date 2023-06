AUUU, RASKRINKAN TAJNI ODNOS ANE ĆURČIĆ I DEJANA DRAGOJEVIĆA! Filip Car doživio nervni slom, pa otkrio sve šok detalje!

Ana je dobila riječ i otkrila da se prije ulaska u Zadrugu čula sa Dejanom Dragojevićem, a nakon njenog priznanja, učesnici su je stavili na stub srama.

– Aleks, ja sam se napolju čula sa Dejanom, mislila sam da ovo neću reći, ali sad priznajem. On je jedan kulturan i dobar dečko – dodala je Ana.

– Ja znam da si se ti čula s Dejanom. Nisi ga spomenula mesecima, sad si ga se setila – rekla je Aleks.

– Nisam želela to da potenciram, iskreno. Prva sam mu se javila, a on je svaki dan mene zvao da me pita da li sam dobro, iskreno. Javila sma mu se jer je on bio ostavljen od strane Aleksande – dodala je Ana.

– Ne, ti si ga zvala da bi mu punila glavu kako ja imam nešto sa Zvezdanom. Smem da kažem sada sve, jer sam zbog komuniciranja s Dejanom tokom boravka napolju, kad sam imala inetrvenciju, bila i kažnjena- rekla je Aleks.

– Neka se Dejan sad oglasi. Nemoj da me praviš budalom. Ja sam prva kontaktirala njega, kad sam videla šta mu je ona uradila s Carem. Plakala sam Dejana, bila sam u šoku od Zvezdana i Aleks. Kazao mi je da te je opominjao da to ne radiš – rekla je Ana.

– Ti si bila njihov administrator. Uhodila si sve pobednike rijalitija – dodao je Car.

– Spremala si se za rijaliti, sve si radila smisleno. Nemoj ovde da mi glumiš sveticu. Treba da odjadikuješ sve sa svojim prijateljima, a ne da deliš sa Dejanom kako se osećaš dok tebe muž vara. Sram da te bude. Za šest meseci nisi znala da se postaviš kako treba i da daš odgovor na neko pitanje. Gledam tu tvoju ucveljenu facu svaki dan. Ti si ta koja se takmiči. Ispostavilo se da su ti pare iznad toga što si doživela od strane svog muža, razumeš?! Sve se to vidi, sve je jasno – istakao je Ivan. prenosi novi

