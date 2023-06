Džejla Ramović progovorila o muškarcu kojeg je prijavila policiji

Iako još uvijek studira u Barseloni, mlada pjevačica često boravi u Srbiji zbog poslovnih obaveza, ali i u Bosni gdje joj živi porodica. Na pitanje kako postiže sve, dala je konkrtan odgovor i otkrila tajnu svog uspeha.

“Svuda sam iskreno, stalno sam na relaciji Barselona, Srbija, Bosna… Tempo je onako jak, ali sve stižem i sve mi super ide. Kada ću ako neću sad, stvarno se trudim i sve mi odlično ide, uporedo i taj fakultet, i muzika, i snimam nove pesme i radim svaki vikend”, rekla nam je ona, a zatim otkrila i šta novo sprema publici kada su pesme u pitanju:

“Ne radim na albumu, ali radim na nekim novim singlovima i duetima, tako da biće uskoro nova pesma, a zatim i duet…”, kaže Džejla

Džejla je nedavno, kako je Telegraf prvi pisao prijavila muškarca iz Novog Sada koji ju je već dve godine uhodio na nastupima, sada je progovorila i o toj temi, doduše isuviše škrto, nije želela da zalazi u detalje.

“Ne bih sada dužila o tome, ima istine desila se ta situacija. Što se prenosila informacija da je moj dečko, to nije istina i čovek nema veze sa mnom. Od svega toga je najbitnije da je to sada završeno i da sam ja sada sigurna. To je stavr koja se mnogo puta i mnogim pevačima dešava. Naravno da se tome može stati na put”, kratko je prokomentarisala Džejla. prenose nezavisne

Facebook komentari