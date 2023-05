ANA ĆURČIĆ IMA TAKTIKU ZA POBJEDU: Zadrugarka je raskrinkala i dovela do tačke pucanja! Bukti rat za crnim stolom

U žestok sukob su ušle Ana Ćurčić i Žana Đorđević tokom Žaninog izlaganja.

– Od Marka jedino zna da mi zapišti u ušima, Matora me isto iziritira jer kaže da neće da se peca na ovakve fore i da je svjesna da Neca ima 22 godine. Ana Ćurčić i njeno ponašanje me nervira, ja sam nju iritirala očigledno uvijek jer joj nisam išla uz dlaku. Rekla je da se ja hvatam glavnog aktera jer hoću pitanja – rekla je Žana.

– Tako je, na mojoj muci si to uradila – rekla je Ana.

– Ana želi da je napada cijela kuća, to joj je neka taktika. Od mene to neće dobiti. Smatram da je sa 46 godina trebala da postane svjesna. Ona je mene zvala napolju, ona je meni prišla ovde, sama je tražila mene ovde kad je ušla. Ja sam joj rekla da neću da se miješam u odnos koji za mene definitivno nije bio završen, dokle god vidim povratnu reakciju i sa jedne i sa druge strane. Kome odgovaram odgovaram, kome ne, ne, i to je moje mišljenje – rekla je Žana.

– Ana ne iznosi mišljenje za stolom da ne bi dala povoda da joj bilo ko šta kaže i vrlo je mudra i pametna. Ne radim smišljeno nego sam se dozvala totalno pameti. Navodim Necu, Dragića i Pecu – rekla je Ana.

