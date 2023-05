MENSUROVA BIVŠA BIJESNA KAO RIS! “Nikad nisam javno rekla, ali…” Razvezala jezik o Anđeli Đuričić!

Mensur je bio velika ljubav aktuelne učesnice “Zadruge” Milice Veselinović, pa je i ona dala svoj sud o cijeloj priči.

– Kada je Anđela uradila sa Zvezdanom to, mogla je i sa Mensurom, iako mislim da on to ne bi htio. I meni su pisali o tome, ja nisam nikada javno imala ikome da se požalim. Koliko god da mi je rečeno. Anđelu je popuralnost udarila u glavu – rekla je Milica, pa se osvrnula na Đuričićkin sukob sa Zoricom Marković, prilikom kojeg joj je izrekla stravične riječi, a o kojem javnost i dalje bruji.

– Anđela juri Zvezdana a sukob sa Zoricom i ono što joj je pomenula, je strašno. Ja ne podnosim Zoricu, i svađamo se, ali da joj kažem tako neko nešto, nikada ne bih rekla. Anđela je zakopala sebe zbog Zvezdana, ali sada se vraća na staro – rekla je Milica. prenosi novi

Milica se dotakla i svog odnosa sa Bilalom Brajlovićem, a šta je imala da kaže na ovu temu saznajte na snimku ispod teksta:

