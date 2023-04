OVO JE NAROD ČEKAO! ANA JAVNO PRIZNALA DA VOLI ZVEZDANA! Muk u Zadruzi: Sa knedlom otvorila dušu

Prva koja je ustala da nominuje bila je Zvezdanova bivša vanbračna supruga Ana Ćurčić.

– Htela sam da se obratim svima i da vam kažem da sam u mnogim situacijama shvatila i namerno pustila da vidim ko mi šta misli. Mislim da ste me potcenili, da ste me napravili u lošu ženu, smrada, go**o, ženu koja je izdala svog muškarca i za većinu vas me tako boli uvo i ne daj Bože da vas ponovo sretnem. Jedini čovek zbog kog sam ušla u ovu “Zadrugu” je čovek kog sam volela beskrajno i iskreno. Ono što smo mi prošli nemate blage veze s mozgom, samo vas slušam. Volela sam ga najviše na svetu i iskreno da vam kažem da itekako bolujem, baš bolujem. On je rekao da je ostavio dušu tamo gde je ostavio, mislim da se duša ne ostavlja tek tako. Bolujem zbog toga što sam izgubila svog najboljeg prijatelja kog sam imala i kakav god da je bio naš život, bio je naš. Želim da kažem da sam kao povređena i izdana žena, jedna bol i žao mi je zbog nas. Nijednu svoju suzu nisam slagala, nijedno svoje ponašanje nisam slagala, kao što i sada radim.

– Žao mi je njega, mene, moje i njegove porodice. Ono kako smo se on i ja voleli i živeli, nikada neću dozvoliti da se nešto čuje ovde, što smo rekli, rekli smo. Da li bi prišla da mu izmerim temperaturu?! Da, bih. Da li bih skočila kada mu je loše?! Da skočila bih. Hvala vam što ste osudili sve ovo ovde. Jedina stvar o kojoj sam ja razmišljala kada sam ulazila je kako će on da bude kada me bude video ovde, sve ostalo je iz besa. Da me pitate da li mi smeta ovo sve?! Da smeta mi. Kako ću da spavam sa njih dve u sobi?! Jako teško. Zvezdan me jako dobro poznaje, čak mi je jako krivo što me je u mnogim situacijama stao uz sve vas i meni predstavio da sam ja sve ono što vi mislite, a zna šta sam – pričala je Ana kroz suze, te se osvrnula na Maju:

– Majo, nemam zaista šta da pričam, nju šaljem – dodala je Ana.

– Ja sam znala da je ovo istina. Mislim da je sve ovo nadošlo zbog reči, pa stigne griža savesti. Kada kaže da nikada neće dozvoliti da slušamo loše stvari, ne znam šta više može da se čuje lošije od onoga što smo čuli. Mislim da je ovo pravo stanje, pravo mišljenje i moje mišljenje je da i dalje ima emociju – rekla je Maja. prenosi novi

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari