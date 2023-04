OBRATILA SE PRODUKCIJI: Anđela Đuričić otkrila da li će doći do pomirenja, pa najavila RAZGOVOR sa Zvezdanom! ŠOK!

Kako si? – pitao je Filip.

Dobro! Trenutno sam dobro – rekla je Anđela.

Prvo bih javno da se izvinim produkciji. Juče nisam bila dobro, da učestvujem u emisiji, zato što me zabolela laž. Zvezdan je rekao da sam se zaklela i lagala, verovao je svim ljudima koji nisu bili za našu vezu, nikad ga nisam slagala, ni prevarila za bilo šta. Rekao mu je više puta otac da veruje samo meni i Mići. Ljudi koje žele da me napadaju svakako će me napadati. Zahvalila bih se Milici i Sanji, potvrdile su priču koja je zaista istinita. Što se toga tiče ne bih tu ništa više preterano dodavala. Ne bih da se zakunem u nešto sveto, a da lažem – rekla je Anđela.

Manji pritisak imam nego što sam imala. Dobro je što sam juče ceo dan prespavala, sabrala asm svoje misli. Bilo je negde i prirodno da neke tvari izađu iz mene. Mogu da kažem dosta hladnije glave, rekla sam sve što sam imala Zvezdanu i spustila bih loptu sa njim. Nemam nikakvu potrebu da se raspravljam sa njim. Mislim da je vreme da se stane na kraj tome – dodala je.

Ja se zaista neću mešati u njegove veze, niti šta god da je to. To su mi neke odluke koje sam donela i trudiću se da se pridržavam istih – dodala je Anđela.

Posle svega što se izdešavalo mislim da je najbolje da je svako na svojoj strani. Sve što sam rekla mi se desilo u ovoj sezoni, iskreno ti kažem da posle nekih stvari nema nazad. Koliko god srce želi, razum preovladava – rekla je Anđela.

Kad bi Zvezdan spustio loptu i kad bi ti prišao sa nekim šlagerima, da bi ti popustila i da bi se ti pomirila? – pitao je Car.

Nisam spremna, ja sam trenutno ustala jedno jutro normalna i hoću da ostanem noralna. Kažem da će razgovor sigurno da se desi u nekom periodu. Desiće se. Kažem ti da taj razgovor ne može ništa da promeni zato što stvari koje su se desile ne mogu da se vrate – rekla je Anđela. prenosi novi

Jedini cilj mi je da se vratim sebi – dodala je.

Da li misliš da Majina i Zvezdanova veza ima perspektivu? – pitao je Car.

Neću ti dati odgovor na to pitanje, ne želim da komentarišem njegove veze, devojke, šta god – rekla je Anđela.

Detaljnije u videu ispod:

Facebook komentari