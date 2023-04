“BESKRUPULOZNO POGAZILA MIR I ČAST SVOJE PORODICE” – Anđela na meti novih osuda zbog svog ponašanja

Mnogi su iznenđeni zbog novonastale situacije u Zadruzi i zato što je Zvezdan Slavnić ostavio svoju ljubavnicu Anđelu Đuričić zbog Maje Marinković.

Sa druge strane, mnogi su i očekivali ovakvu vrstu raspleta i novog zapleta u rijalitiju, a među njima je i Sofija Una Manić, bivša zadrugarka, koja je davno slutila šta Zvezdan smera.

– Što se tiče sadašnje situacije sa Zvezdanom i Majom, za mene potpuno očekivani scenario. Dok sam bila još u Beloj kući, i sama sam govorila o Zvezdanu i stalno potencirala na tome da čovek ne krije da igra rijaliti vrlo svesno. Nije krio ni jednog momenta koliko je pomno pratio prethodnu sezonu i da ima ambicija da učestvuje i u sledećim. Smatram da je ovaj rijaliti momenat apsolutno iskoristio da raščisti i u svom privatnom životu odnos sa Anom i okonča taj višegodišnji odnos.

Šta misliš zašto je Anđela dozvolila sebi ovakvu, kako zadrugari kažu, manipulaciju od strane Zvezdana?

Anđela je apsolutno profil koji je mogao sve to da iznese i isprati, jer je jasno bilo da devojke poput mene, što sam svojim učešćem a i stavom pokazala, ne bi nikada, i da se zaista zaljube, u tom prostoru i na takav način sebi dozvolile. Ne samo što sam bila u odličnom odnosu sa Zvezdanom, pa da ispada da ga branim i opravdavam. Ni jednoj nije stavio pištolj na čelo da mora da bude sa njim, kao ni Ani svih onih godina, kako bi naknadno došla i iznosila najprljaviji veš, tako ni Anđeli koja je itekako bila svesna od samog starta kako će se njihova veza plasirati u javnosti.

Misliš da je Anđela svojim postupcima ispala “naivna” i “glupa”?

Ne smatram ni malo da je Anđela naivna i glupa, zaljubljena klinkica koja treba u narodu da ispadne žrtva. Objektuvno to i nije. Ne postoji opravdanje da beskrupulozno gaziš mir i čast svoje porodice i najmilijih, jer tobože si se zaljubila. Sve je to moglo na drugi način, umerenije i pristojnije, ali jasno je da takav profil je zarad medijske pažnje, plasmana i ko zna kakvih drugih ličnih pobuda, spremna da uradi sve ovo. Kako god, ljubavnica, žrtva, presveta ili ne..bitno je da se priča! To je njena poenta svega, pa makar se i porodica dovela u pitanje.

Što se tiče Maje, ona je devojka koja se igra i ne krije to. Nikada nije negirala da neće biti sa Zvezdanom u nekom momentu kao sada. Ona je primerom u slučaju Aleksandre Subotić i Peče već pokazala da ne mari mnogo za to da li je muškarac oženjen ili ne. I to su joj bili prijatelji u realnom životu. Što bi i sada imala obzira prema Ani ili Anđeli i to u rijalitiju?! Svi znamo da je Maja veliki rijaliti igrač i odličan “šoumen”. Pouzdano znam da je Zvezdan apsolutno svestan ko je Ana, a takođe kakve su i Anđela i Maja, svaka na svoj način, tako ih je i birao za celu ovu igru. Svaka ima svoju ulogu. On ni malo nije neinteligentan, naivan i neiskusan. Zato ponavljam da sa osobama poput mene nikada nije mogao da igra ovu igricu.

Koja je tvoja pouka koju si izvukla iz cele ove situacije?

Poslednje što ću reći je da žene same moraju da budu svesne ko su i šta su, u šta se upuštaju! Ne može ni Zvezdan niti bilo ko drugi da im bude kriv za bilo šta. Svako bira svoj put. Pa tako je po meni i Zvezdan sa punim pravom, kada se već nude za takve uloge, samo uzeo ono što mu se pruža na “izvolte”! Naravno da Zvezdan i Maja neće biti u nekoj ozbiljnoj vezi niti bilo šta slično. Maji je ovo rijaliti i medijska pažnja, malo i ličnog hira. Zvezdanu niti je sada potrebno niti teži nekoj ozbiljnoj vezi i devojci. Zna on odlično i gde se nalazi i šta radi. Ja mu to nikako ne sporim i ne zameram.

Facebook komentari