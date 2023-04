“NEMOJ DA SI GA UZELA U USTA!” Ana zapjenila zbog Anđelinog bezobrazluka – Bivša ljubavnica se okomila na nju!

Ona je pričala o tome kako se oseća nakon što je doživela niz nervnih slomova u prethodna dva dana zbog raskida sa Zvezdanom Slavnićem, kao i njegove prevare koju je počinio sa Majom Marinković na Anđeline oči.

Ipak, priča je otišla u drugom smeru, odnosno, Đuričićeva je spomenula i Zvezdanovu bivšu suprugu Anu Ćurčić, kao i njenu životnu ljubav, biznismena Dragana Acu Bulića, što je Anu razjarilo.

– Da li je tvoj stav i dalje isti? Govorila si Ani da ti nisi adresa na kojoj se obraća za probleme, da li je tebi Maja kriva? – upitao je Car.

– Nije, apsolutno je on krivac. Ja sam sa njim imala probleme već zbog Maje, ali je on izmanipulisao sa mnom – rekla je Anđela.

– Ti si rekla da je Ana bila neverna Zvezdanu dok je bio u zatvoru? – upitao je Car.

– Da, to je moje mišljenje. Nije realno da joj je to stiglo on momka sa kojim je bila pre, a ona bila sa Zvezdanom 13 godina, a on je podržava mesec dana. Ja to mislim i imam pravo da mislim – rekla je Anđela.

U tom trenutku je u radio uletela Ana koja je bila vidno besna, te je direktno zabranila Anđeli da pominje njenog bivšeg verenika Bulića.

– Ne dozvoljavam da se ikada izgovori da sam ja dok sam čekala Zvezdan četiri godine, niti da se pominje moj prvi momak sa kojim sam imala sve. Imali smo zakazanu svadbu, a umrlo nam je dete. Sada javno kažem, jako je ružno da iz usta ove gospođice iza mene da se pominje taj čovek koji ima i ženu i decu i majku i unučiće, Meni je njegova porodica bila uvek tu, odrasla sam uz njih. Sada javno kažem da gospođici iza sebe tek neću ćutati. Ja sam čoveku sa kojima sam bila toliko godina, sa kojima sam prošla sve, i naša ljubav je bila poslebna. Niko nema pravo da komentariše na taj način na koji ona kometariše, ona balavica. Ružno je da spominje tog čoveka, i da se meni stavlja to u usta, sramota – rekla je Ana i izašla.

– Poruka na medi “Volim te” nije baš realna. Ne šalje se to tek tako – nastavila je Anđela sa provokacijama.

– On je moj prijatelj koji je posle niza godina ostao tu. Dovoljno je pomenut, a ovo je takav bezobrazluk i takvo igranje sa mnom i mojim životom, ne dozvoljavam. Ja koliko znam “volim te” se govori i prijateljima – dodala je Ana opet kada se vratila. prneosi novi

