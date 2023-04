PRODUKCIJA RASKRINKALA DOGOVOR – Ana i Zvezdan sve lažiraju?! Kamere snimile tajni razgovor: “Lažete ljude!”

Osman, koji je sada član produkcije optužio je Anu i Zvezdana da imaju dogovor i sve lažiraju.

– Zašto misliš da iritiraš? – pitao je voditelj.

– Mislim da je Zvezdan dobar sa većinom zadrugara – rekla je Ana. prenosi novi

– To nije moje mišljenje. To su neke situacije gdje se pravi da ide kao da je ucviljena, jadna i žrtva – dodao je Janjuš.

– Mnogi vas napolju zovu Boni i Klajd jer misle da ste u dogovoru i da sve ovo fejkirate. Mnogi misle da ste zajedno kockali i da imate svoju priču. To jučer da se dogovarate bez bubica i da pričate – govorio je Osman.

– Ja se kockala sa njim nisam jer sam kockar, to je jako bitno. Mi Boni i Klajd nismo, ako treba i to da objasnim rado ću – govorila je Ćurčićeva.

– Objasni ljudima da niste fejk i da niste došli da lažete ljude – rekla je Ana.

– Ne znam na osnovu čega može da se pomisli? Proživljavala sam ja, proživljavao je i on, to ne može da se glumi. Ja sam se sad baš iznervirala. Otišla sam do hotela do Zorice, nisam htjela da pričam sa njim bez bubice, kamere su snimile i nije problem da ja pričam o tome i šta sam pričala i šta mi je rečeno. Ja nisam došla da fejkiram. Zna ste zašto sam došla – pričala je Ana.

