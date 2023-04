POKAJALA SE! Anđela priznala grešku zbog koje je ni Sava ni Dunav neće oprati – plaši se žestoke kazne

– Šta su meni sve ljudi izgovorili u ovoj kući, ja sam i dobra prema njima. Ja sam govrila i prošle godine da me tuđa mišljenje ne zanimanju i da sam bezobrazna prema ljudima koji su takvi prema meni. Svako ko meni priđe ima priliku da vidi da nisam takva, ali to čuvam za manji krug ljudi. Jedina osoba koja niie zaslužila, a jesam bezobrazna je Ana. Ona je prema meni bila jako bezobrazna, imala je pravo, ja sam se postavila bezobrazno, ali to je deo moj karaktera. Povukla bih samo jednu stvar ili dve. Neću da navodim ljude koji su bezobarni, jer bi poskakali kao skakavci. Navešću meni drage ljude, Mića, Mikica i Ivan – govorila je Anđela. prenosi novi

