SELMA NAIŠLA NA OSUDE, PA SE PITA: ZAŠTO VAM SMETA MOJ HIDŽAB?

Selma Bajrami u posljednje vrijeme našla se na meti kritika svojih pratitelja nakon što je objavila fotografiju s hidžabom dok je u toku ramazan.

Nije mogla ostati imuna na javne prozivke, pa je morala reagirati putem društvenih mreža.

-Vidim, često se u zadnje vrijeme polemiše o meni i o tome kako sam se “pokrila” i okrenula vjeri. Za vašu informaciju, ja sam uvijek bila okrenuta vjeri, samo što to do par godina ranije nisam javno eksponirala. Poštujem apsolutno svačije običaje i svaku religiju, ali mi nije jasno zašto bilo kome smeta moja? Mom narodu pogotovo, narodu koji pripada istoj religiji i narodu koji vjeruje u istog Boga kao i ja, zašto Vam smeta moj hidžab/turban? On je razlog napadanja i osuđivanja mene zbog toga što kao i svaki musliman postim mjesec ramazan? Ili si čovjek ili ne. Nema trećeg. prneosi glamblam

-Ko je vjernik a ko ne, zna najbolje Allah, jer samo on zna šta je iskreno i šta se zaista nalazi u našim srcima. A onima kojima smeta moja pokornost Bogu, želim zaista da se pozabave sobom i od srca im želim da im dragi Allah pokaže pravi put. Svi mi smo obični smrtnici, nemamo pravo osuđivati bilo koga. Pozabavimo se sobom i vjerujmo u bolje sutra, jer to je smisao života.

Volimo i vjerujmo – zaključila je Selma.

