NISAM POŠTENA ŽENA: NATAŠA BEKVALAC ISKRENO O SEBI, A I MOGUĆEM NOVOM BRAKU

Pjevačica Katarina Grujić iskoristila je priliku i pitala koleginicu Natašu Bekvalac kako je to biti pošten kad te svi hoće, osvrćući se na njenu legendarnu izjavu “Lako je biti pošten kad te niko neće”.

Baš gajim lijepe emocije i velike simpatije prema Katarini. Nažalost, ne znam da joj odgovorim na pitanje kako je biti pošten kad te svi hoće, jer se nikad nisam prodavala za poštenu. To je možda pitanje za ove “svetice u pokušaju”. Nije problem u muškarcima koji me žele, već što ja nisam poštena. To nije kiks, to je moja supermoć – priznala je Nataša.

Nataša se udavala tri puta, a na pitanje o četvrtom braku je odgovorila na sljedeći način:

Odmah da ti srušim snješka, ono što mogu da garantujem, ja se neću udavati više. Hana i Katja su ispunile moje srce u potpunosti, tako da sam sasvim sretna. A što se tiče drugog dijela pitanja, mislim da sam ti dala odgovor – nasmijala se Nataša. prenosi glamblam

