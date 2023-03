“NEMAM SREĆE U LJUBAVI, ALI IMAM U NOVCU” Tea Tairović progovorila o karijeri, privatnom životu i budućim planovima

Ona kroz osmeh kaže da puno radi i da joj zarađivanje novca ide od ruke pa kada već nema sreće u ljubavi, time se teši.

– Nemam sreće u ljubavi, ali imam sreće u novcu. Mogu za sebe da kažem da sam srećna osoba, iako me ljubav neće. Baš nemam sreće u ljubavi, ali mora nešto da ne štima. Ne priželjkujem za sada da se udam i obučem belu venčanicu, a ne daj bože ni da se zaljubim. To bi me ubilo i dokrajčilo. Zatvorili bi me zauvek. Kakvo crno zaljubljivanje, želim samo da uživam u svom životu. Rad je zapravo moje najveće zadovoljstvo i satisfakcija – ističe pevačica koju majka Božica teši kada ima probleme.

– Mama me smiruje kada god počnem da paničim. Govori mi da uvek treba kroz život ići polako. Oko svega se stresiram kada je posao u pitanju, jer ovo je moj život i sve dajem od sebe zarad pevačke karijere. Velika je odgvornost i samim tim mi nije nimalo prijatno. Pucam po svim šavovima – govori Tea.

– Luki čestitam i želim mu da uspe u Liverpulu. Meni u ovoj situaciji takav vid projekta ne treba, jer bih dodatno poludela, morali bi da me hospitalizuju. Možda se sledeće godine prijavim na takmičenje, ako budem imala dobru pesmu i performans – kaže Tairovićeva koja priprema album i veliki koncert na Tašmajdanu 17. juna.

Pevačica ističe da nije uvek lako biti nasmejan i atraktivan jer joj se često događa da joj je garderoba koju nosi neudobna.

– Garderoba vas bocka, steže sa svih strana. Uvlačite stomak konstantno. Jedva dišete, ali se isplati to sve kada vidite na kameri da izgledate lepo. Ne mislim da postoji najlepša žena, svako ima svoje viđenje lepote. Sebe volim ovakvu kakva jesam i drago mi je kad me svi hvale.

Tea priznaje da u slobodno vreme voli da provede u toplom domu.

– Volim da se odmaram kod kuće, često odem na Ribarsko ostrvo u Novom Sadu gde volim da ručam sa porodicom ili s jednom od moje dve kume. Veliki sam ljubitelj ribe. Najviše mi smeta što ne mogu da idem po kafanama. To je ceh koji plaćam od kada sam postala poznata.

